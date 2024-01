“Déjala en paz”: Daniel Bisogno fue retado a golpes por el esposo de una exconductora de "Venga la Alegría"

Daniel Bisogno nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a que se dio a conocer que el esposo de Ana María Alvarado, exconductora de “Venga la Alegría”, tuvo que confrontarlo y retarlo a golpes para que dejara de criticar el trabajo de la también periodista de espectáculos, por lo que esta penosa historia se hizo viral en redes sociales y se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Esta anécdota que involucra a Daniel Bisogno y Ana María Alvarado fue revelada por la actual conductora de “Sale el Sol” durante una entrevista que le concedió a Inés Moreno para su canal de YouTube y en dicha charla, la comunicadora fue cuestionada sobre su rivalidad con “El Muñeco”, no obstante, la también locutora aseguró que dicho pleito lo empezó el titular de “Ventaneando” pues siempre la criticaba y hasta la insultaba, asegurando que todo se originó porque en más de una ocasión “les quemó varias notas”.

Sigue leyendo:

Daniel Bisogno: así ha sido su cambio físico como conductor de Ventaneando

Daniel Bisogno se lanza contra conductora del programa Hoy: "siempre ha querido ser Pati Chapoy"

Las declaraciones de Ana María Alvarado se pueden consultar a partir del minuto 54:55

“No fue una bronca, no me pelee nunca con él, sino que él habló mal de mí una y otra vez, tiro por viaje, entonces era muy molesto que todo el tiempo me estuviera criticando, además, era como el habla de ‘víbora’, ‘escorpión’, ‘alacrán’, ‘maldita’, entonces sí fue demasiado”, señaló Ana María Alvarado.

Esposo de Ana María Alvarado retó a golpes a Daniel Bisogno

En otro momento de la entrevista “Anita la más bonita” señaló que en una ocasión su esposo la acompañó a un evento de TV Azteca, al cual, también asistió Daniel Bisogno y fue en una ida al baño donde su pareja aprovechó para confrontar al conductor de “Ventaneando” y hasta lo retó a golpes, afortunadamente, la situación no escaló a tanto, pero la presentadora señaló que este episodio sirvió para que “El Muñeco” dejara de atacarla.

Ana María Alvarado estuvo en VLA entre el 2006 y el 2012. Foto: FB: AnaMariaAlvaradoOf

“En una presentación de una telenovela de Azteca de Antulio Jiménez Pons, de eso sí me acuerdo, mi marido nunca se mete en nada, pero ese día veo que sale Bisogno al baño y mi marido va detrás de él y digo ‘¡no, por favor no!’, yo le gritaba: ‘mide 1.90’ y además dije ‘lo que le diga, me van a correr a mí’, fui a tras de él pero ya no lo alcancé y ahí le dijo ‘a ver qué te traes con mi esposa, ya déjala en paz, le decía: ‘no te voy a pegar yo, porque la van a correr, mejor pégame y yo te respondo’, y él dijo: ‘no, no, ya sabes, tranquilo, ya sabes cómo es esto’ y mi esposo dijo: ‘no, cómo es esto no, critica su trabajo, lo que gustes pero no la insultes’, porque una vez dijo ‘ojala qué te mueras’, son cosas que oyen tus hijos y se asustan, entonces a raíz de ese día como que le bajó bastante a sus comentarios”, recordó Ana María Alvarado.

Cabe mencionar que, Ana María Alvarado señaló que los problemas con Daniel Bisogno ya son cosa del pasado, incluso, aseguró que se puso en contacto con el colaborador de Pati Chapoy para desearle una pronta recuperación ante los recientes problemas de salud que enfrentó.