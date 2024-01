Pati Chapoy arremete contra Mon Laferte: “Una vulgaridad"

Pati Chapoy nuevamente se encuentra posicionada en el ojo del huracán debido a que durante la última emisión de “Ventaneando” se lanzó con todo en contra de Mon Laferte pues criticó severamente el último videoclip de la chilena, el cual tachó como una auténtica vulgaridad, además, su postura fue respaldada por sus compañeros de emisión, por lo que las palabras de la reconocida periodista nuevamente abrieron el debate en torno al trabajo de la cantautora.

Como se dijo antes, estas polémicas declaraciones de Pati Chapoy fueron vertidas durante la última emisión de “Ventaneando” donde se presentó una entrevista exclusiva con Carlos Guerra, quien fue el actor que acompañó a Mon Laferte en el controversial video del tema llamado “Porn*cracia”, en el cual, simula practicarle sexo oral a la cantautora chilena.

Pati Chapoy no tuvo reparo al asegurar que el nuevo video de Mon Laferte es una vulgaridad. Foto: IG: chapoypati

Sigue leyendo:

“Déjala en paz”: Daniel Bisogno fue retado a golpes por el esposo de una exconductora de "Venga la Alegría"

Daniel Bisogno se lanza contra conductora del programa Hoy: "siempre ha querido ser Pati Chapoy"

Pati Chapoy se lanza contra Mon Laferte por su controversial video

Previo a presentar la referida entrevista con el hijo del fallecido actor, Rogelio Guerra, Pati Chapoy dejó bien en claro su postura sobre el video de Mon Laferte, incluso, interrumpió a Pedro Sola para aseverar que considera el controversial video de la chilena como una auténtica vulgaridad y su postura fue respaldada por sus compañeros, en especial por Daniel Bisogno, quien aseguró que antes de que comenzaran las críticas en su contra, se tomara en cuenta que cada persona es libre de opinar lo que quiera.

“Pedro, perdóname, se me hace una vulgaridad, una vulgaridad”, fueron las palabras emitidas por Pati Chapoy visiblemente escandalizada por el video de Mon Laferte, mientras que “El Muñeco” agregó: “Cada quien tiene derecho a opinar lo que se le hinche la regalada gana, para que ni empiecen”.

Como era de esperarse, la postura de los conductores de “Ventaneando” en torno al video de Mon Laferte dio mucho de qué hablar en plataformas digitales donde fueron señalados de ser intolerantes, no obstante, Pati Chapoy y sus colaboradores han mostrado firmeza en sus declaraciones.

Mon Laferte defiende su polémico video

Tras toda la polémica que se originó tras el lanzamiento del videoclip de “Porn*cracia”, Mon Laferte realizó un live a través de su perfil oficial de Instagram donde salió a defender su trabajo y aseguró que su trabajo ha sido interpretado de la manera equivocada pues su intención era hacer un video divertido y hasta tierno, además, señaló que su música nunca ha sido para niños por lo que hizo un llamado a los padres responsabilizarse del contenido al que permiten que los menores tengan acceso.

Mon Laferte salió a defender su trabajo. Foto: IG: monlaferte

“Ha generado mucha polémica en los comentarios de la gente y quería decir que ha estado meditando, porque se dice que es como violento y obsceno, y quiero decir que en mi cabeza no es así, no lo veo de esa manera y hay muchas cosas que de pronto hago de mi mente creativa y entusiasta y lo veo de una manera divertida, le veo mucho de humor e incluso hasta tierno y si alguien no lo ve así, lo entiendo y lo respeto mucho” expresó Mon Laferte.