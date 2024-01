Fue una de las máximas estrellas de Televisa y ahora se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios

A finales de la década de los noventa y principios de los 2000, Joana Benedek, figuró como una de las estrellas más grandes de Televisa pues además de ser sumamente talentosa en la actuación también poseía una arrolladora e inigualable belleza, sin embargo, hace más de una década la actriz de origen rumano decidió alejarse del ambiente artístico y ahora se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios.

Fue en el 2012 cuando Joana Benedek se retiró del ambiente artístico de manera repentina, el último proyecto en el que participó fue la telenovela llamada “Dos hogares” y tuvieron que pasar más de 10 años para que se volvieran a tener noticias de la actriz, quien hace un par de años fue abordada por la prensa y explicó que hizo a un lado su fama para viajar por el mundo y durante esta travesía se especializó en distintos temas como la espiritualidad, astrología y la religión.

Joana Benedek fue una de las celebridades más famosas de todo Televisa. Foto: IG: joana_benedek

Joana Benedek se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios

Pese a que Joana Benedek ha referido que regresar a la televisión no es una de sus prioridades, la actriz de origen rumano sigue gozando de una gran popularidad en redes sociales y fue gracias a ello que se pudo saber que actualmente se gana la vida vendiendo suplementos alimenticios, los cuales, son productos especializados en la dieta Keto o cetogénica.

Cabe mencionar que, hasta donde se sabe, Joana Benedek es promotora de la marca, la cual, oferta sus productos a precios sumamente altos, por lo que se puede deducir que la actriz no la pasa nada mal dedicándose a esta nueva actividad, además, ella misma ha referido que tiene otros negocios, de los cuales, no ha ofrecido detalles, además, se sabe que de manera ocasional también imparte conferencias relacionadas con la espiritualidad y otros temas en los que se especializó tras dejar la actuación.

Así luce actualmente Joana Benedek. Foto: IG: joana_benedek

¿Por qué se alejó Joana Benedek de la actuación?

En sus últimos encuentros con la prensa, los cuales, ocurrieron hace aproximadamente dos años atrás, Joana Benedek señaló que decidió alejarse del ambiente artístico debido a que la fama no le permitía obtener la tranquilidad y la paz que tanto deseaba en su vida, por lo que tomó la drástica decisión de terminar de forma repentina con su carrera e hizo todo lo necesario para encontrar la plenitud espiritual que tanto buscaba.

Actualmente, Joana Benedek tiene 51 años de edad y se encuentra casada con el productor, Javier Vargas, desde noviembre de 2022 con quien comparte los mismos objetivos de vida y respecto a su carrera artística la actriz ha señalado que existe la posibilidad de verla de regreso en la pantalla chica pues confesó que ha recibido múltiples ofertas, sin embargo, por alguna u otra circunstancia no se han concretado estos proyectos, no obstante, ha reiterado que retomar su carrera no es su principal objetivo.