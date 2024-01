Pedro Moreno revela la verdad detrás de su trabajo como albañil en Estados Unidos: “es algo extra que tengo”

Durante los últimos días distintos medios de comunicación reportaron que el actor de origen cubano, Pedro Moreno había dejado la actuación para dedicarse a ser albañil en Estados Unidos, sin embargo, el histrión salió a aclarar todo el tema y reveló la verdad sobre su vida en el mundo de la construcción, por lo que sus palabras sorprendieron a más de uno.

Fue durante una entrevista con distintos medios de comunicación donde Pedro Moreno fue cuestionado de manera directa sobre su trabajo como albañil en Estados Unidos, sin embargo, el actor de “Tu vida es mi vida” aprovechó la ocasión para aclarar que, aunque sí trabaja en el mundo de la construcción no se desempeña como albañil sino como General Contractor en el estado de Florida, es decir, se desempeña como contratista.

Sigue leyendo:

Actor de Televisa trabaja como albañil en Estados Unidos, ¿está en la quiebra?

Ex estrella infantil de Televisa, ahora trabaja en un cine vendiendo palomitas

“Me sorprendió, yo ni lo había leído, pero la agencia me mandó algo que decía que yo dejé la actuación para convertirme en albañil, pero no, algo no se entendió, yo soy Licenciado en Construcción General en los Estados Unidos, lo dije en una entrevista y yo soy lo que se dice ser General Contractor de la Florida, es una licencia para construir, tanto edificios como casas en todo el estado de la Florida, no solo en Miami, yo contrato a los albañiles, a los plomeros, a los electricistas, a los techeros, framing, a toda la gente que tiene que ver con la elaboración del proyecto, hacemos el acercamiento con el dueño, nos reunimos, con el arquitecto y es otro proceso, creo que aquí se dice contratista, entonces eso es lo que es” fueron las palabras de Pedro Moreno.

En otro momento de la entrevista, Pedro Moreno aprovechó para destacar lo bien que le está yendo como contratista, prueba de ello es que señaló que su empresa estaba por cerrar un proyecto con un cliente sumamente importante, asimismo reiteró que su trabajo en el mundo de la construcción es paralelo a su labor como actor, por lo que, por ahora tiene planeado seguir adelante en ambas facetas de su vida.

Pedro Moreno combina la actuación con su actividad en el mundo de la construcción. Foto: IG: tv_pedromoreno

“De hecho ahorita, mientras estoy dando la entrevista tengo a mi amigo allá, Michael que es el otro dueño de la empresa junto con mi esposa reunidos con un cliente muy importante y al parecer ya se va a cerrar el trato, como te digo, es algo que tengo paralelo a mi carrera como actor, no hablo mucho de eso, pero sí es algo extra que tengo y que me encanta y me apasiona, pero no es precisamente albañil, yo los contrato, es otro tipo de categoría”, finalizó Pedro Moreno, quien como se dijo antes, pertenece al elenco de “Tu vida es mi vida”, proyecto de Televisa que se estrenará el próximo lunes 15 de enero.