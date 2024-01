Ex estrella infantil de Televisa, ahora trabaja en un cine vendiendo palomitas

Sin duda alguna, la televisora de San Ángel ha sido un gran semillero de talentos, muestra de ello son artistas de la talla de Belinda, Daniela Luján, Danna Paola, entre mucho otros más, que desde pequeñas desarrollaron sus dones de canto y actuación en los foros y pasillos de esta empresa.

Sin embargo, no han sido las únicas, pues a lo largo de la historia han existido diversos realities shows en los que han participado niños de toda la república mexicana que han logrado impactar al público con su enorme talento y también se ganan el corazón de los jueces, sin embargo, no todos corren con la misma suerte de seguir con una prolífica carrera, y deben seguir con sus vidas normales.

Fue a través de Tiktok que la ex estrella infantil participó y ganó fama por allá del 2010, ahora se ha vuelto viral gracias a su contenido en esta red social, por lo que inmediatamente fue reconocida por sus miles de seguidores.

Se trata de Jocelyn Tiburcio, originaria de Veracruz, quien participó en el reality show infantil de Televisa “Pequeños Gigantes”, la ahora joven es recordada por su gran interpretación a lado de la famosa Amanda Miguel con el tema “Castillos”.

Fue a través de su cuenta oficial de Tiktok en donde ahora, Jocelyn comparte cómo es su vida y a los retos que se enfrenta como trabajadora de una famosa cadena de cine, que fue reconocida por sus seguidores.

“¿No es ella la niña de Pequeños gigantes?”, se puede leer en cientos de comentarios en diversos videos de Jocelyn a lo que la joven decidió romper el silencio y reveló que efectivamente ella participó en el famoso reality show que fue conducido por Galilea Montijo por allá del año 2010.

La reconocieron en Tiktok

Además de confirmar que ella fue parte de este reality show, la ahora joven recordó lo bien que le fue cuando fue parte de Pequeños Gigantes, pues tuvo la oportunidad de llevar su talento al país vecino del norte y hacer algunas giras.

“...todos crecemos tenía en ese entonces 10 años y en ese momento me iba muy bien gracias a Dios, fui a muchas giras, partes de Estados Unidos y México…” siguió contando la ex estrella infantil

Sin embargo, pese al éxito que tuvo en su momento, ahora trabaja en una famosa cadena de cines, pues dejó a un lado la música, sin embargo, es ella misma quien comparte las razones que la llevaron a no seguir en el medio artístico a pesar del gran talento que mostró siempre en dicho programa.

“...hice muchas cosas y con el tiempo intenté seguir cantando pero ya no se pudo, realmente no fue algo mío, designios, vibras del universo que dinero ‘mi niña este no es tu lugar’…”, dijoJocelyn