Belinda y Daniela Luján: este es el verdadero motivo por el cual no se reencontraron este fin de semana

Fue el pasado viernes 10 de noviembre cuando “Los 2000’s pop tour” se presentó en Guadalajara y como invitados especiales, estuvieron presentes el elenco de “Los 2000’s X Siempre” (elenco de las telenovelas infantiles de esa década) y Belinda.

El reencuentro entre la ex novia de Christian Nodal y el resto de sus ex compañeros fue algo que rompió internet pues quienes crecieron viendo “Cómplices al rescate”, “Amigos X Siempre”, “Aventuras en el Tiempo”, entre otras más, fue algo muy especial, sin embargo, lo que muchos esperaban era ver juntas a Belinda y a Daniela Luján quienes tuvieron una gran rivalidad cuando eran pequeñas, sin embargo, en muchas ocasiones, ambas mujeres aseguran que eso solo fue cosa de niños y que ahora se admiran la una a la otra.

Desde el pasado viernes, en redes sociales han circulado diversos videos y fotografías del especial reencuentro entre Belinda y quienes fueron sus compañeros en las telenovelas infantiles antes mencionadas.

Incluso de lo momentos más emotivos que se vivieron esa noche fue cuando Beli y Martín Ricca coincidieron y se abrazaron fuertemente pues cabe mencionar que ellos protagonizaron “Amigos X Siempre”, la telenovela debut de Belinda en nuestro país.

Sin embargo, aunque muchos querían ver juntas a Daniela Luján y Belinda, esto no sucedió, por lo que los rumores comenzaron inmediatamente, pues aseguran que ninguna de las dos desea verse ya que la rivalidad entre ambas podría seguir, sin embargo, aseguran que el encuentro entre ellas no se dió debido a que estaban en lugares diferentes.

“Me chismean que en el momento en el que Belind allega a encontrarse con los chicos de 2000’s X siempre, Daniela Luján se encontraba en otro piso en el área de maquillaje, por que le faltaban algunas horas para participar, que esto fue una situación muy rápida en el que el destino hizo que hast lo que yo sé, según me cuentan, no coincidieron y por eso no la vimos en el video, por que Daniela estaba en el área de maquillaje cuando esto estaba sucediendo”, explicó Gerardo Escareño en su canal de YT Vaya Vaya