Entre lágrimas, Belinda se reencuentra con sus compañeros de Amigos x Siempre y Cómplices al Rescate | VIDEO

Por fin se dio el esperado reencuentro entre Belinda y sus ex compañeros de telenovelas infantiles como "Amigos x Siempre" y "Cómplices al Rescate". Esta reunión no sólo hizo recordar buenos tiempos a sus millones de fanáticos, sino también sacó el lado más sentimental de la cantante, pues cuando se encontraba saludando a los artistas, no pudo evitar las lágrimas y comenzó a llorar un poco por este momento memorable.

Este viernes el "2000's Pop Tour" se presentó en Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, y una de sus invitadas especiales fue la intérprete de "Luz sin gravedad", quien dio un show que enloqueció a los miles de asistentes. A pesar de que muchos de sus seguidores querían un reencuentro con sus antiguos compañeros de telenovelas en el escenario para cantar temas como "El baile del sapito", lamentablemente la reunión se dio en backstage.

Sigue leyendo:

De la minifalda y top de encaje al total denim, los looks de marcas mexicanas con los que Belinda irradia glamur

Belinda podría interpretar a Irma Serrano “La Tigresa”, así lo reveló el sobrino de la actriz

Belinda se reunió con sus excompañeros de telenovelas infantiles IG @belindapop

Así fue el reencuentro de Belinda en el "2000's x Siempre"

La cantante compartió en sus historias de Instagram como fue el reencuentro con la alineación conocida como "2000's x Siempre", la cual está conformada por actores que fueron estrellas infantiles, entre los que se encuentran Martín Ricca y Fabián Chávez, protagonistas de "Amigos x Siempre" y "Cómplices al rescate", respectivamente, producciones que también estelarizó Belinda cuando tan solo era una niña.

La también actriz se mostró emocionada de volver a ver a los que fueron sus compañeros en Televisa Niños, pues abrazó con mucho cariño a cada uno de los que ahí se encontraba. De repente, la mezcla de emociones hizo que Beli comenzara a soltar algunas lágrimas de nostalgia y alegría, ya que desde hace muchos años no lo veía, debido a que ella tuvo una carrera con un rápido ascenso desde que fue pequeña.

Belinda y Martín Ricca se reencuentran IG @belindapop

En sus publicaciones de la plataforma de Meta, Belinda también compartió una foto con Martín Ricca, quien fue su coprotagonista en "Amigos x Seimpre", su primera telenovela. La intérprete hizo que sus más de 16 millones de seguidores se sintieran nostálgicos al ver estas imágenes, en las que confirmó que aún mantiene una buena relación a pesar de que no los vea seguido.

¿Belinda y Daniela Luján se encontraron en el concierto?

Fabián Chávez y la cuentas oficiales de los "2000's Pop Tour" compartieron videos de este reencuentro de los artistas, sin embargo, algo que llamó la atención fue la ausencia de Daniela Luján, quien también es parte del proyecto y se encontraba en Guadalajara en el concierto. Debido a esto, en los comentarios se empezó a revivir la supuesta rivalidad que tienen lar artistas desde que eran niñas.