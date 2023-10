¿Romance a la vista? Martín Ricca habla sobre su relación con Belinda y asegura: "ando con todo"

La década de los 200 en México estuvo marcada por muchos hechos de la farándula, pero sin duda quienes se robaron todo el protagonismo eran los niños que hoy son grandes artistas y que en ese entonces forjaban su futuro como pequeños actores dentro de telenovelas infantiles. Aunque los nombres de Belinda, Daniela Luján o Danna Paola son solo unos pocos de los que protagonizaron grandes producciones, lo cierto es que Martín Ricca también se robó todos los reflectores de la pantalla chica.

Tan sólo hay que recordar aquel momento único en el que Martín Ricca se le "declaró" a Daniela Luján cuando protagonizaron "El diario de Daniela"; un momento que marcó esa ilusión del primer amor aunque sólo se trató de una actuación; sin embargo, pronto el actor y cantante de origen argentino se convirtió en el crush de todas las niñas y el mini galán de las telenovelas, de ahí que incluso se le relacionara sentimentalmente con otras figuras como Belinda, ¿pero realmente existió un enamoramiento entre los famosos?

Belinda junto a Martín Ricca en "Amigos x siempre". (Foto: FB Yo Fui Generación TN)

Martín Ricca habla de Belinda y revela si hoy la invitaría a salir: VIDEO

Este fin de semana el cantante argentino conversó con la prensa y en un video difundido por Edén Dorantes, el famoso rompió el silencio sobre Belinda, desde si de niños tuvieron un romance, si en la actualidad existe una atracción e incluso la razón por la que no la invitaría a salir, pues ella pediría algo que él no le puede ofrecer. Durante el encuentro con los medios, el famoso habló de los "2000 Pop Tour" y aunque participa allí no se ha encontrado con la ojiverde, aunque la ilusión de verla sigue presente.

"A Beli no me la he topada, a Danna tampoco, sé que tienen una carrera muy grande y andan obviamente de un lado para otro y ojalá que nos podamos encontrar", sentenció Ricca en su encuentro con los medios. En esa misma conversación también externó que en noviembre podría reencontrarse con la actriz de "Bienvenidos a Edén" aunque todavía no es un hecho que cante junto a ella, aunque la posibilidad de verla y saludarla está presente.

Por otro lado, uno de los reporteros le preguntó sobre un crush con la intérprete de "Luz sin gravedad", a lo que se limitó a responder que cuando coincidieron no tenían edad para ello. "Éramos muy chicos, con Danna no tuve la oportunidad de compartir y con Beli obviamente sí, trabajábamos, hicimos giras juntos. Éramos muy chichos", insistió. A pesar de ello precisó que en algún momento sí pudo existir cierta atracción.

"En su momento a lo mejor sí había como cierto gusto entre nosotros, pero éramos muy chicos y obviamente no cuenta, por así decirlo", sin embargo, no dudó en agregar que "ahora ando con todo", dejando a la luz la posibilidad de que surja un romance con Belinda. Por supuesto, reiteró su apoyo, respeto y admiración tanto por la ojiverde como por Danna Paola, aunque las preguntas de los presentes continuaron enfocándose a la ex de Christian Nodal.

A pregunta expresa de si le gustaría invitar a salir a Belinda, Martín Ricca explicó que sólo para convivir y tras escuchar que a la también cantante "le gustan los lujos", el actor bromeó y demostró perder su interés.

"¿Le gustan los lujos?, no entonces yo no soy el indicado. Pero no importa eso, yo le tengo mucho cariño por lo que viví con ella y sobre todo mucho respeto por la gran artista que es. Entonces sería un gusto encontrarla y compartir algo, una comida, un escenario, alguna canción, sería algo muy lindo la verdad", finalizó.

SIGUE LEYENDO

Ferka compara su relación con Christian Estrada con la de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Andrea, sobrina de Poncho De Nigris, paraliza Instagram con un bikini triangular perfecto para la playa

¿Bad Bunny olvida a Kendall Jenner? así cayó el cantante ante la belleza de la ex Miss Universo mexicana