¿Bad Bunny olvida a Kendall Jenner? así cayó el cantante ante la belleza de la ex Miss Universo mexicana

Los usuarios de redes sociales se preguntan si Bad Bunny está muy enamorado de su novia Kendall Jenner, pues se filtró un video en el que supuestamente habría caído "enamorado" por la belleza de la Miss Universo mexicana, Andrea Meza, a quien se encontró durante una entrevista en Estados Unidos. Las imágenes han dado mucho de qué hablar y se están haciendo virales en las plataformas de Instagram, TikTok y X (antes Twitter).

Este jueves 5 de octubre se realizaron los Premios Billboard de la Música Latina 2023, en los que el "Conejo Malo" fue uno de los grandes ganadores de la noche. Previo a la gala de este importante evento, el intérprete de "Titi me preguntó" ofreció algunas entrevistas a los medios de comunicación, por lo que se encontró con Meza, quien ahora es conductora de la cadena estadounidense Telemundo, la cual tenía los derechos de transmisión.

Aseguran que Bad Bunny miró a Andrea Meza IG @carlosadyan

Así miró Bad Bunny a Andrea Meza

Los espectadores pudieron ver esta entrevista en televisión, sin embargo, se perdieron lo que pasó en backstage, sobre todo cuando presentaron a Bad Bunny y Andrea Meza, pues el cantante le "echó una mirada" cautivadora a la presentadora. Esto también lo dio a conocer el conductor Carlos Adyan, quien compartió en su cuenta de Instagram, un video en el que se observa cómo el reguetonero no pudo ocultar que quedó cautivado por la mexicana.

"Son cosas mías o @badbunnypr le hizo ojitos a @andreamezamx. Este tipo es lo máximo amé su sencillez", escribió el conductor, quien inmediatamente recibió la replica de sus seguidores y de la ex Miss Universo mexicana. "Jajaj casi se la come con la mirada jajajaj", "Se intimido de ver a tal mujeron obvio", "El pensaría: grandota como me gustan" y "No son ideas tuyas, sí le hizo ojitos", son algunos comentarios que se pueden leer en la plataforma.

Los fans afirman que Bad Bunny quedó encantado con la mexicana TikTok @cortos.barbie

¿Bad Bunny y Kendall Jenner son novios?

Como era de esperarse, el video lo tomaron los fans y ya se está haciendo viral en otras plataformas, en donde las personas discuten sobre si Bad Bunny aún sigue saliendo con Kendall Jenner. De acuerdo a lo que se conoce, el cantante y la modelo están en el mejor momento de su relación, pues ya no se esconden, prueba de ello es que hace unos días hicieron una campaña para Gucci, en la cual posaron muy cariñosos.

