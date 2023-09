Kendall Jenner y Bad Bunny presumen su amor en icónica sesión de fotos para exclusiva marca de lujo

Vaya revuelo el que causaron Kendall Jenner y Bad Bunny la mañana de este sábado 30 de septiembre, pues se dio a conocer una nueva sesión de fotos protagonizada por la pareja del momento; sin embargo, se alejaron de las tomas de los paparazzis que ya todos hemos visto para ahora sí formalizar su relación y demostrar que van en serio. Pues los enamorados de 27 y 29 años, respectivamente, por primera vez posó frente a las cámaras por decisión propia.

La mañana de este sábado la marca de lujo Gucci compartió una nueva sesión de fotos en la que los famosos se convirtieron en los rostros de la nueva campaña "Gucci Valigeria"; desde su sitio oficial y redes sociales la firma presentó piezas emblemáticas de la colección Gucci Savoy, definida por el monograma GG y Web para la que Kendall Jenner y Bad Bunny sposaron juntos hasta sorprender a todo el mundo. Y es que si bien es cierto que su relación ha estado en el ojo público desde hace varios meses, esta colaboración llegó para demostrar que se encuentran en su mejor momento.

De esta manera confirmaron su relación. (Foto: @gucci)

FOTOS: Gucci presenta a Kendall Jenner y Bad Bunny en su nueva colección

Las imágenes que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales muestran a la pareja en los pasillos de un aeropuerto mientras se presumen más cercanos y cariñosos que nunca con grandes sonrisas y hasta un abrazo del cantante a la modelo más icónica de los últimos años. En las postales se aprecian las maletas, bolsos y prendas de la exclusiva firma de lujo, mientras que ambos muestran una imagen pulcra y elegante con looks total black.

"Las aventuras esperan. Bad Bunny y Kendall Jenner en la nueva campaña de Gucci Valigeria con la colección de Gucci Savoy infundida de patrimonio", se lee en una de las tres publicaciones de la firma de moda.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar. (Foto: @gucci)

En las publicaciones también destaca un reel de Instagram en el que los enamorados caminan a marcha rápida mientras cargan cada una de las maletas y bolsos con los que hoy se volvieron tendencia. Asimismo, en un segundo look, los famosos se mostraron mucho más relajados y con semblantes serios, una toma que sin duda recuerda a las primeras fotos que se viralizaron de ellos juntos y con las que se hablaba de un posible romance, mismo que más tarde fue confirmado.

Para la ocasión, el intérprete de "Ojitos lintos" llevó unos jeans holgados con una sudadera blanca con detalles verdes para resaltar el logo de la marca, misma que ha usado en distintas ocasiones; por su parte, Kendall Jenner destaca por usar tonos cafés en una minifalda estampada con el distintivo de la firma de moda, un top blanco y una gabardina larga, además de mocasines con calcetas.

Así de icónicos lucieron. (Foto: @gucci)

De esta forma, Bad Bunny y la hermana de Kim Kardashian paralizaron la red, pues el tema de conversación no ha sido otra que esta reciente colaboración. Algunos de los comentarios que se leen en Instagram son "no hay beso, no hay like", "se ven espectaculares", "esto es icónico. La pareja más poderosa", "realmente lo perdimos", "Kendalbenitooooo is a vibe", "se ve goals y el que diga lo contrario es porque tiene envidia" y "que hermosos".

Hasta el momento ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han reposteado las fotos en sus cuentas oficiales, aunque los fans están ansiosos por ver la primera publicación de ellos juntos. Cabe recordar que la modelo se encuentra en París para la Semana de la Moda; mientras que el cantante se volvió tendencia en redes durante los últimos días tras compartir un nuevo sencillo.