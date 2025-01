Los despojaba de sus vehículos y arrojaba sus cuerpos a un pozo, así operaba la matataxistas

Cristina Soledad Sánchez Esquivel es originaria de Nuevo León y se define así misma como una persona "muy trabajadora", que "ayuda a mucha gente" y disfruta de distintos deportes como el futbol, basquetbol y el box, en especial este último le gusta porque le permite sacar el estrés; se acercó a esta actividad durante su paso por un penal de máxima seguridad: Topo Chico, que fue cerrado en octubre de 2019, en la ciudad de Monterrey.

Soledad fue detenida en junio de 2010 y recibió una sentencia de 195 años, debido a que asesinó a al menos cinco hombres que laboraban como taxistas. Estos crímenes los llevó a cabo en complicidad con otras dos personase y tras su detención fue conocida en medios comunicación como "La matataxistas".

Actualmente se encuentra en otro penal, donde paga su sentencia y según refiere en una entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera, ya habría podido salir, pero no cuenta con los recursos para pagar la fianza. Sin embargo, mientras estuvo en el penal de máxima seguridad le tocó ser la "mala" e incluso dormía con los tenis puestos ante los motines que se suscitaban en el lugar.

"No les hacía nada, sino que me miraban enojada, y decían hazte pa'llá, no te metas ahí (...) batallé, porque muchas me querían atacar y yo nomás las miraba, como que algo me salía de adentro, poner mi cara de enojada", describió.