VIDEO | Joana Benedek reaparece y habla de su retiro: "Ser exitosa no me daba felicidad"

Durante la década de los años 90, Joana Benedek llegó desde Venezuela para convertirse en una de las actrices más bellas y socorridas de las telenovelas mexicanas. Con una juventud que saltaba a la vista y la impresionante belleza que confirmaba su porte, Joana triunfó en los melodramas con roles de villana y alguna otra vez de heroína.

A pesar del éxito que obtuvo con sus presentaciones en TV, Joana Benedek desapareció de la TV nacional casi sin dejar rastro, algo que llamó la atención puesto que estaba en su mejor momento como actriz, participando igual en telenovelas que en programas unitarios.

Por tal razón, es de destacar que la misma Joana haya dado la noticia de su reaparición actoral en México, algo que realizó dejando claro que su distanciamiento fue para formar una familia.

Con más de 50 años de vida y aún luciendo como una mujer muy bella, Joana Benedek dejó claras las razones por las que se alejó de la farándula mexicana.

"Le di prioridad a mi vida personal en los últimos años, creo que la gente va transformándose y tus objetivos también según lo que quieras en la vida. Me di cuenta que ser exitosa en la carrera no me daba esa total paz ni felicidad", sentenció a los medios de comunicación que la abordaron.