José Manuel Figueroa niega haber golpeado a Alicia Machado: "si tiene pruebas, ahí está la Fiscalía"

José Manuel Figueroa dio la cara ante las acusaciones que hizo recientemente Alicia Machado en contra de él, pues afirmó que la agredió físicamente. El cantante aseguró que lo "quiere ocupar" para dar contenido en los realitys shows en los que participa y que por el contrario, la que llegó a lastimarlo fue la modelo venezolana. Asimismo, sugirió a la también actriz demandarlo si es que cuenta con las pruebas necesarias para proceder contra él legalmente.

La mañana de este viernes 8 de septiembre, Figueroa dio una entrevista al programa "Sale el Sol" de Imagen Televisión, en donde dio sus primeras declaraciones después de que se transmitiera el más reciente capítulo de "Secretos de las indomables", en donde la ex Miss Universo aseguró que el hijo de Joan Sebastian le dio una cachetada y la pateó durante una celebración. Al respecto, el cantante de "Quiero y necesito", destacó que no es verdad.

Alicia Machado acusó a José Manuel Figueroa de agredirla físicamente Foto: Especial

José Manuel Figueroa asegura que no golpeó a Alicia Machado

Durante el programa, el intérprete, de 48 años, explicó que el evento que narra Machado fue cuando él junto a uno de sus representantes estaban planeando una fiesta sorpresa. Dijo que en aquel momento, Alicia se puso celosa porque estaba hablando por teléfono de forma sospechosa, así que le dio un "reversazo", por lo que afirmó que ella lo golpeó a él. Contó que a pesar de todo hizo la celebración por su cumpleaños, pero que al otro día le pidió que terminaran la relación debido a la violencia.

"Hay fotos del evento, nos la pasamos fenomenal. Pero al día siguiente cuando quiso hacer el desayuno simplemente le pedí de favor que se retirara de mi casa y fue donde se puso como loca", destacó sobre la discusión que tuvo con Alicia Machado, a quien tuvieron que llevársela las personas que trabajaban con ella. "Tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba de que la había 'corrido yo' o que le había pedido que se retirara de la casa, porque simplemente no me sentía cómodo con ella porque la relación había escalado a una situación que no se debe de permitir".

José Manuel Figueroa "invitó" a la modelo y actriz que fuera ante las autoridades y presentara a sus testigos para denunciarlo, sin embargo, afirmó que él también tiene personas que presenciaron su pelea para que apoyen su versión. De igual forma, se refirió a las supuestas amenazas de muerte que hizo contra Machado, y negó que fuera verdad y que por el contrario él recibió advertencias para que no hablara de la modelo.

El cantante afirma que fue Alicia Machado quien lo agredió IG @josemanfigueroa

Finalmente, destacó que la modelo y actriz venezolana lo quiere usar, ya que no es la primera vez que habla de él, debido a que también lo mencionó en La Casa de los Famosos de Telemundo. "Si tiene tantas pruebas, si tiene modo y forma, adelante, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración que va a ser tomada sus testigos. Pero tomarlo ahora para tomarlo para un retality show se me hace injusto y no me se hace válido".