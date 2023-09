Alicia Machado revela que fue violentada por José Manuel Figueroa: "fue muy traumático"

La Miss Universo, Alicia Machado se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de hablar por primera vez sobre la violencia física que sufrió durante su noviazgo con el compositor, José Manuel Figueroa, dejando en completo shock a toda la industria.

Fue durante un famoso reality show en donde la también actriz de televisión se sinceró frente a Ninel Conde, ex de José Manuel Figueroa, Yuri y Patricia Manterola para contar los momentos de terror que vivió durante su noviazgo con el hijo más famoso de Joan Sebastian.

En su cuenta en X la experta en temas de la farándula "La Comadrita" compartió una parte del reality show “Secretos de las Indomables” en donde Alicia Machado rompe en llanto al recordar la ocasión en la que José Manuel Figueroa la violentó. Todas sus compañeras le externaron su apoyo.

Sin guardarse nada la también exparticipante de "MasterChef Celebrity" aseguró que José Manuel Figueroa es un tipo exageradamente violento que la golpeó en una ocasión. Dijo que hasta el momento no se había atrevido a hablar de este tema.

Una vez que destapó el escándalo, Alicia Macho contó que los hechos ocurrieron durante uno de sus primeros cumpleaños tras llegar a México. La modelo recordó que José Manuel Figueroa le dio una cachetada y la pateó en el piso. Inmediatamente ella se regresó a Venezuela, su país natal, para contarle a su familia lo que había vivido.

"Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados. Empezó a amenazarme", detalló.