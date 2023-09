FOTOS: Jungkook de BTS podría trabajar con J-Balvin y estas son las pruebas

El cantante surcoreano Jeong Jungkook, mejor conocido como Jungkook de BTS, quien ha logrado posicionarse entre los más escuchados gracias a su canción "Seven", podría trabajar con artistas latinos en un futuro, pues recientemente reveló que le encantaría intentar con música latina y su sueño es hacer una colaboración con J-Balvin, Becky G o Rosalía.

Por su parte, el intérprete colombiano, quien es famoso por canciones como: "Mi Gente" y "La canción", también ha mostrado sus deseos de participar con el miembro más joven de BTS, pues hace poco compartió su canción más nueva en sus redes sociales y dejó claro lo mucho que le gustaría hacer una canción con él. "Jungkook en la vibra", escribió el colombiano.

¿Jungkook trabajará con J-Balvin?

Luego de que Jungkook de BTS reveló que le agradaría colaborar con J-Balvin, Becky G o Rosalía, sus fans, quienes son conocidos como ARMY, se han mostrado muy emocionados, pues sería un sueño escuchar al cantante de K-Pop cantando en español en compañía de artistas latinos.

De hecho, sus seguidores latinos son quienes esperan con ansias que Kookie pueda probar con música latina, ya que hasta el momento el único miembro de los Bangtan Boys que ha trabajado con artistas latinoamericanos es J-Hope, quien hizo una canción junto a Becky G.

¿Becky G trabajará con Jungkook?

Por su parte, la cantante Becky G también compartió sus deseos de colaborar con el maknae de BTS, pues en su cuenta oficial de Twitter citó un tuit donde Jungkook menciona sus ganas de trabajar con ella. En su publicación colocó un emoji de corazón, así como una carita de ilusión.

Mientras tanto, el ARMY espera que muy pronto el cantante de "Seven" pueda explotar más su talento y prepare canciones en español, así como colaboraciones con artistas latinos. "Me muero por escuchar a Jungkook latino", "Kookie lo hará genial con música latina, no lo soportaré" y "Jungkook es genial y sería genial que trabaje con J-Balvin", fueron algunas de las reacciones en la red.

