El hijo de Sergio Mayer abre su corazón y confiesa que padece una sensible enfermedad metal

Uno de los trastornos mentales que ha aumentado su porcentaje de pacientes a raíz de la pandemia por Covid-19 es la depresión, padecimiento que incluso algunos famosos han confesado tener, entre ellos el hijo mayor de Sergio Mayer, quien en entrevista con medios de comunicación reveló que es víctima de esta enfermedad que lo aislado de sus seres queridos y lo ha mantenido lejos de su vocación actoral.

A pesar de que por mucho tiempo, Sergio Mayer Mori acaparó titulares debido a sus problemas con Natália Subtil, mamá de su hija Mila, en esta ocasión, el cantautor mexicano de 25 años decidió abrir su corazón y confesar que en los últimos meses ha tenido un declive emocional considerable.

“El estilo de vida que estaba llevando, eso ya es una alerta roja. De repente dices ‘¿por qué me estoy durmiendo a las 4 de la mañana y me estoy despertando a las 3 de la tarde?, esto no es normal, ¿por qué no estoy viendo a mi familia? ¿por qué no quiero salir con mis amigos?, ¿por qué no quiero comer bien?”, apuntó el también hijo de Bárbara Mori, quien ha tenido un papel clave en este proceso, ya que le ha tenido mucha paciencia y se ha mantenido cerca de él, siendo ella la primera en notar que algo andaba mal, cuestión que la llevó a confrontar a su hijo, quien rompió en llanto y le reveló que en realidad estaba muy mal.

El primogénito del integrante de "Garibaldi" dijo que gracias a la ayuda profesional ha podido transformar su entorno para bien. “Empecé a tomar terapia, hemos estado, o estamos o estaremos en depresión y ni siquiera lo sabemos a veces, y es muy fuerte porque eso puede llegar a casos de gente que se quita la vida o le quita la vida a alguien más, o que puede tomar decisiones muy, muy erradas”, declaró.

Finalmente, Sergio Mayer Mori, quien se presentará en enero próximo en el Centro Cultural Roberto Cantoral interpretando sus composiciones musicales, expuso lo difícil que ha sido sobreponerse a su rompimiento amoroso con la modelo española Raquel Chaves.

“Fue en diciembre esta ruptura, obviamente me ha dolido mucho, me sigue doliendo mucho, era una… es una persona maravillosa, que yo respeto mucho, que me enseñó muchísimo, que me encantaría seguir teniendo en mi vida, y así como fue de largo, fue de doloroso”, contó al respecto.

