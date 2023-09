VIDEO: Sergio Mayer se "burla" de Luis Miguel en un divertido TikTok viral

Uno de los momentos más recordados dentro del mundo de la farándula es el romance que Issabela Camil y Luis Miguel tuvieron hace algunas décadas, pues aunque no se trató de nada mediático, para nadie resultó secreto que en su juventud fueron muy cercanos e incluso estuvieron perdidamente enamorados y prueba de ello es que el "Sol de México" le habría dedicado una canción.

Aunque con el paso de los años cada uno siguió su camino por separado e hicieron sus respectivas vidas, Luis Miguel teniendo tres hijos y ahora una sincera relación con la diseñadora Paloma Cuevas; mientras que Issabela Camil contrajo matrimonio con Sergio Mayer con quien tuvo dos bellas hijas, lo cierto es que se les sigue relacionando y los fantasmas del pasado constantemente aparecen para marcar sus vidas. Y ahora fue el ex Garibaldi quien sorpresivamente se burló del intérprete de "La incondicional".

¿Issabela Camil tuvo algo que ver con la broma? (Foto: IG sergiomayerb)

VIDEO: Sergio Mayer se "burla" de Luis Miguel con divertido video de TikTok

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok, donde el participante de "La Casa de los Famosos México" compartió un video "burlándose" del papá de Michelle Salas, una broma que aunque estaba completamente alejada del intérprete y en su lugar dirigida a los miembros del "Team Infierno", desató la furia de los admiradores de "Micky". Pues en la sección de comentarios no se mostraron nada contentos con la decisión del cantante, aunque otros más lo tomaron con mucho humor.

En el video que rápidamente se volvió viral en la plataforma se observa a Sergio Mayer en el comedor de su casa mientras destapa una bolsa de plástico en la que se esconde un pollo rostizado en el que faltaba una pieza de carne, es decir, representó el momento perfecto para que el "Tata" se burlara del ídolo de México. Pues de fondo y como si fuera una voz en off, el ex Garibaldi recordó aquella escena de Luismi en la película "Ya nunca más" donde pierde la pierna.

"Mi pierna, mi pierna. Dios mío, ¡mi perna!", se escucha en el audio mientras que el esposo de Issabela Camil imita a la perfección al buscar su trozo de pollo.

Para acompañar su publicación, Sergio Mayer aclaró que usó el audio con un toque de humor para recordar a sus compañeros del "Team Infierno" y no para burlarse de Luis Miguel. "Como cuando Wendy Guevara, Nicola Porcella y Barbie Juárez se servían antes que todo en La Casa de los Famosos. No importaba si lo escondías", fueron las palabras con las que dividió opiniones en TikTok, pues algunas personas no dudaron en pedirle al expolítico que no se meta con el intérprete de "Ahora te puedes marchar".

"¿Qué dijeron de Luis Miguel? No se metan con Luis Miguel", escribió una usuaria en referencia a las propias palabras que el Tata dijo durante el rality show; mientras que otros más escribieron "Mayer usando el audio de Luis Miguel, ICONIC", "Sergio Mayer comiendo pollito rostizado", "Sergio, no se metan con Luis Miguel", "usando el audio de su mejor amigo", "te pasaste con el audio", "lo amo demasiado" y "me hizo morir de risa" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

