"No soy una mujer sumisa", ex de Peso Pluma, Jeni de la Vega, revela que no tiene miedo de casarse con Eleazar Gómez

Durante las últimas horas el nombre de Jeni de la Vega ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que durante una entrevista que concedió para el programa “Chisme no Like” ofreció nuevos detalles de su boda con Eleazar Gómez, además, fue cuestionada de manera directa sobre si tenía miedo de convertirse en esposa del actor de “Atrévete a soñar”, quien tiene un oscuro historial de violencia contra sus parejas, por lo que la respuesta de la influencer dejó boquiabierto a más de uno.

Como se dijo antes, estas declaraciones de Jeni de la Vega fueron vertidas durante una entrevista que concedió para “Chisme No Like” y fue Elisa Beristaín quien sin titubear le preguntó a la también presentadora si no tenía miedo de que en algún momento de su matrimonio Eleazar Gómez pudiera golpearla tal como lo ha hecho con sus parejas anteriores, no obstante, la también modelo señaló que, hasta ahora, el histrión no ha dado muestras de ser violento, por lo que confía en que así se mantenga y en caso de que no sea así, señaló que ella sería la primera en salir de dicha relación pues asegura tener sus límites bien definidos.

“Yo no voy a defender a nadie ni voy a meter las manos al fuego por nadie, yo hablo conforme a mi experiencia y lo que yo he vivido con él es completamente diferente a lo que han dicho anteriormente y es con lo que me quedo, a parte yo estoy tranquila porque tengo mis límites muy claros, si llego a ver que Eleazar se llega a poner violento voy a ser la primera que voy a decir ‘hasta aquí’, jamás me voy a quedar callada, no soy una mujer sumisa tampoco, entonces por ese lado estoy tranquila” aseveró la ex de Peso Pluma, quien detalló que su boda se realizará en la Ciudad de México a principios del 2024.

En otro momento de la entrevista, Jeni de la Vega mencionó que durante el tiempo que lleva de relación con Eleazar Gómez el histrión no ha dado muestras de ser violento en ningún rubro y bajo ninguna circunstancia, incluso, comentó que le da confianza el ver cómo es que trata a su madre y a su hermana, la también actriz, Zoraida Gómez, no obstante, señaló que el hecho de que relacionen con violencia es parte de las consecuencias de sus acciones del pasado, pero reiteró sentirse tranquila al respecto.

Eleazar Gómez estuvo en prisión por haber golpeado a su ex, Tefi Valenzuela. Foto: IG: eleazargomez333

¿Cómo reaccionó Peso Pluma al compromiso de Jeni de la Vega?

Para finalizar la entrevista, Javier Ceriani cuestionó a Jeni de la Vega sobre la reacción que tuvo Peso Pluma a su compromiso con Eleazar Gómez, sin embargo, la influencer señaló que ya no tiene ningún vínculo con el cantante, por lo que desconoce cómo tomó la noticia y fue tajante al asegurar que lo único que le queda del intérprete de “La Bebé” son buenos recuerdos.

“No, yo con él ya no hay nada, yo creo que es un tema que ni siquiera es necesario mencionarlo ya, lo que se vivió se vivió y ya, yo tengo bonitos recuerdos de él, pero es un tema que en mi vida ya no existe, ya no hay lugar para él”, finalizó Jeni de la Vega.

