Christian Estrada, ¿es novio de Tefi Valenzuela?, así fue su beso con la exprometida de Eleazar Gómez

Hace unos momentos te informamos que el guapo modelo, Christian Estrada está de vuelta en la soltería después de dar por finalizada su relación sentimental con la exMiss Universo, Alicia Machado, con quien protagonizó un intenso, pero fugaz noviazgo.

Fue por medio de sus redes sociales en donde la exparticipante de "MasterChef Celebrity" compartió un comunicado confesando que sufrió una nueva desilusión en el amor, pero saldrá adelanta hasta dejarse atrapar por lo que realmente merece. Inmediatamente los fans le externaron todo su apoyo en el complicado momento que está viviendo.

El modelo estaría soltero. Foto: Especial

¿Quién es la nueva novia de Christian Estrada?

Después de que la publicación de Alicia Machado se volviera viral, usuarios en redes sociales recordaron que Christian Estrada ha estado bastante cercano a una de sus compañeras en el reality show "Hotel VIP". Incluso compartieron el apasionante beso que se dieron durante los primeros días.

Fue hace unas semanas cuando los habitantes del "Hotel VIP" tuvieron una intensa fiesta que se salió de control después de que varios de ellos comenzaran a lanzarse atrevidos retos. Uno de los momentos más polémicos lo protagonizaron Christian Estrada y Tefi Valenzuela.

Durante la fiesta, la guapa cantante retó a Christian Estrada a darle un apasionante beso de "telenovela". El modelo aceptó y después de montar una escena protagonizaron un beso. Los demás participantes no dudaron en expresar su incertidumbre ante lo que estaba ocurriendo.

A pesar de que hasta el momento no han confirmado si son pareja o no, los fans del "Hotel VIP" confirmaron que Christian Estrada y Tefi Valenzuela, ex de Eleazar Gómez, sí han estado demasiado cerca. Lamentablemente él se convirtió en el segundo eliminado de la competencia y ya no podrán seguir compartiendo momentos.

¿Quiénes han sido novias de Christian Estrada?

A lo largo de su carrera, Christian Estrada ha protagonizado varios romances que lo han colocado en el ojo del mundo de la farándula. El joven modelo se dio a conocer después de tener un noviazgo con Frida Sofía y posteriormente con Alejandra Guzmán, es decir, estuvo con la madre e hija.

Años más tarde, el también exparticipante del concurso "Guerreros" tuvo una relación con Ferka. Durante su relación dieron vida a un niño, pero más tarde anunciaron su separación a pesar de que tenían planes de llegar al altar.

¿?Tiene un hijo con Ferka. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

La Isla Desafío Turquía: querida participante descubre que está embarazada y abandona el reality, así fue el momento