Eleazar Gómez aparece por primera vez con Jeni de la Vega, revela que tiene planes de boda con la ex de Peso Pluma

El galán de telenovelas, Eleazar Gómez se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que por primera vez habló de la relación sentimental que tiene con Jeni de la Vega, exnovia del cantante, Peso Pluma.

Fue en un breve encuentro con la prensa en donde el protagonista de la telenovela "Atrévete a soñar" confesó que está más feliz que nunca en su nuevo noviazgo. También recordó el escándalo que protagonizó al agredir físicamente a su expareja sentimental, Tefi Valenzuela.

¿Eleazar Gómez se casará con la ex de Peso Pluma?

En la plática con Televisa Espectáculos, Eleazar Gómez y Jeni de la Vega hablaron de su noviazgo. La creadora de contenido se dijo muy contenta por el tiempo que han compartido e incluso reconoció que el actor le ha ayudado demasiado en su vida personal.

"Me ayuda a mejorar en todos los ámbitos", reconoció Jeni de la Vega.

A pesar de que llevan poco tiempo de relación, Eleazar Gómez, ex de Danna Paola, confesó que sí tienen pensado dar el siguiente paso en su relación sentimental con Jeni de la Vega. Aseguró que tienen prevista una fecha, pero no se atrevió a dar más detalles.

"Sí hay planes (de boda), tenemos previsto una fecha y todo", contó.

¿Habrá boda de Eleazar Gómez?

Hace unas semanas te informamos que el programa de espectáculos "Chisme No Like" reportó que Eleazar Gómez y Jeni de la Vega tenían todo listo para llegar al altar en los siguientes meses. Los conductores detallaron que la ex de Peso Pluma y el actor anunciaron su compromiso en los siguientes días.

"Eleazar Gómez y Jeni de la Vega, la ex de Peso Pluma, le va a dar el sí en días. Hay casamiento, está todo planeado", detallaron los conductores.

