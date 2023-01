Eleazar Gómez reaparece para mandar mensaje a las víctimas de violencia tras estar en la cárcel

Eleazar Gómez reapareció en los medios de comunicación debido a que está intentando retomar su carrera artística, esto después de que saliera de la cárcel tras ser acusado de violencia doméstica a su exnovia Tefi Valenzuela. El actor dio una entrevista en donde además de hablar de su proceso para controlar la ira y sus próximos proyectos, dio un mensaje para todas las víctimas de agresiones, pues ahora está en contra de cualquier tipo de abuso.

Después de tres años de aquel evento en el que se convirtió en titular de los principales medios de espectáculos, el ex protagonista de "Atrévete a Soñar" estuvo en el programa de "Todo para la mujer" en donde habló sobre que ha sido un proceso largo, sin embargo, cuenta con el apoyo de su familia, quienes lo han alentado a seguir con su vida, por lo que destacó que quiere ver "hacia el futuro" y retomar su carrera que se vio afectada por sus acciones, las cuales tuvieron una sentencia de un juez.

“Todo siempre cuesta trabajo, y claro que me ha costado trabajo, pero he tenido el apoyo de mi familia, he estado muy tranquilo y soy una persona que siempre me ha gustado mirar hacia adelante y claro que hay que aprender también de nuestros errores, por supuesto y trabajar también en ellos”, sentenció el actor, quien permaneció en el Reclusorio Norte durante 4 meses y 20 días, después de que agrediera físicamente a su prometida.

Eleazar Gómez envía mensaje a víctimas de violencia

Para salir de la cárcel, Gómez, 36 años, tuvo que cumplir una serie de medidas y hacer la reparación de daño a Valenzuela. Asimismo, comenzó a tomar terapia para controlar su ira, por lo que ahora admite que cometió un error y envía un mensaje a las víctimas de violencia, pues se dijo en contra de cualquier tipo de agresión, no sólo hacia las mujeres, pues recalcó que hay muchas personas que sufren abuso.

“Siempre empatizar con todas las personas que sufren cualquier tipo de violencia, no solo las mujeres, todas las personas que sufren algún tipo de violencia (...) no permitan la violencia, no permitan ser violentadas o violentados, la violencia es algo que no se puede aprobar bajo ninguna circunstancia y bajo ningún tipo de concepto”, indicó el Eleazar Gómez durante la conversación en el espacio de Maxine Woodside.

El actor pasó 4 meses en la cárcel IG @eleazargomez333

El exnovio de Danna Paola admitió que después de que salió de prisión comenzó a tomar orientación psicológica, la cual fue de gran apoyo para enfrentar esta situación que marcó su carrera: "Me ha servido muchísimo, independientemente de que pases una circunstancia difícil en tu vida o no, la terapia siempre es buena, siempre te ayuda, te ayuda a crecer como persona, a superar dificultades. En mi caso me ha ayudado".

Desde hace un par de años, Eleazar Gómez ha intentado retomar su carrera, si bien en la actuación han escaseado las propuestas de trabajo, él ha decidido seguir como cantante y ha lanzado algunas canciones. Actualmente, tiene su carrera pausada, pero esto le ha permitido ser más cercano a su familia, además apuntó que se encuentra en paz y tranquilo, después de todo lo que vivió.

"Todo es un proceso, finalmente, es algo todavía muy reciente, no es como que haya pasado ayer o antier, ha pasado un ratito, pero igual, todos atravesamos por momentos buenos, malos, yo me encuentro muy tranquilo, con mucha paz. He podido disfrutar de mi familia, como nunca antes en la vida, he podido hacer cosas que igual y a veces, por tanto trabajo, no había podido hacer y disfrutar, me encuentro contento, en paz y con mucho aprendizaje", destacó.

Tefi Valenzuela denunció agresiones físicas por parte de Eleazar Gómez Foto: Especial

