Jorge Salinas preocupa a sus fans por el radical cambio en su aspecto físico: “Bien demacrado”

Jorge Salinas es uno de los actores más queridos de la pantalla chica y goza de una extensa trayectoria en la que ha destacado como galán de telenovelas, por ello, el reciente cambio en su aspecto físico generó gran preocupación entre sus fanáticos que de inmediato cuestionaron su estado de salud debido a que, señalan, luce más “delgado” y “cansando”.

El actor, de 55 años, se encuentra una vez más en el ojo del huracán luego del escándalo que se desató por una supuesta infidelidad a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez. Esta vez fueron sus más recientes fotografías compartidas en redes sociales la que dieron de qué hablar, pues internautas han señalado que luce “extremadamente delgado” y “demacrado”.

Preocupa a fans aspecto físico de Jorge Salinas. Foto. IG 2cuquitaoficial_

En la primera fotografía aparece junto a Elizabeth Álvarez en una cabina de Barbie que es parte de la temática que la actriz usó para su fiesta de cumpleaños. En ésta el actor luce una camisa azul con detalles en blanco que van a juego con su pantalón, mientras que su esposa brilló con un ajustado vestido de cuero en color rosa, parte del estilo de la famosa muñeca.

La otra imagen que generó gran impacto entre los fanáticos de Jorge Salinas es la de sus vacaciones familiares en el marco por el Día de la Independencia, en ella aparece con un look totalmente en color negro. Aunque una vez más resalta su aspecto físico que de inmediato desató preocupación entre sus seguidores, que cuestionaron su estado de salud.

Aspecto de Jorge Salinas desata preocupación

El radical cambio en el aspecto físico del actor de “Te doy la vida” y “S.O.S. Me estoy enamorando” desató un intenso debate en redes sociales entre quienes externaron su preocupación, aquellos que lanzaron fuertes críticas y los que no dudaron en defenderlo asegurando que no se debe opinar sobre los cuerpos ajenos ya que se desconoce por lo que esté pasando.

Fans aseguran que Jorge Salinas luce "delgado" y "demacrado". Foto: IG @cuquitaoficial_

“¿Qué le pasó a Jorge?”, “Parece el abuelo de Barbie”, “Señoras y señores, se llama vejez”, “Me imagino que ustedes son perfectos, bola de criticones”, “Gente criticando el físico de otras personas, falta de respeto”, “La cara de Jorge, bien demacrado”, “Si Jorge estuviera subido de peso ahí también estarían ching***” y “Qué sucedió, no sé qué parte me perdí, no veo el tipazo galán de las telenovelas”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos seguidores han señalado que una rigurosa dieta podría ser el motivo por el que luce más delgado, por ello, no dudaron en extornarle su apoyo: “Me parece una falta de respeto que se anden burlando de Jorge Salinas”, “Jorge no tiene absolutamente nada, simplemente está comiendo más saludable”, “Lo que los demás digan es lo que menos importa, mientras ustedes y sus pequeños sean felices” y “Jorge, el galán de telenovelas hermoso”.

SIGUE LEYENDO:

¿Recuerdas la novela turca 'Guerra de las Rosas'? Mira como luce Gulru a sus 36 años

Paulina Rubio: fans estallan contra la cantante por su radical transformación y desempeño en el escenario