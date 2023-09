Paulina Rubio: fans estallan contra la cantante por su radical transformación y desempeño en el escenario

Paulina Rubio se ha robado todas las miradas dentro del mundo de la farándula gracias a su regreso a los escenarios en Estados Unidos, donde ha ofrecido conciertos en el que éxitos como "Ni una sola palabra" o "Tú y yo somos uno mismo" hacen retumbar y cantar a los asistentes, quienes también han dicho quedar encantados con las coreografías que la cantante ha preparado; asimismo, en cada presentación se han vivido momentos emotivos como este fin de semana que la también actriz rompió en llanto al recordar a su mamá.

Sin embargo, lo que para muchos de sus fans es una gira exitosa, para los haters de Paulina Rubio ha sido la oportunidad perfecta para lanzarse en contra de la cantante y es que desde hace varios días en redes sociales se leen todo tipo de opiniones sobre el actual desempeño de la intérprete de "Ni rosas ni juguetes" en el escenario, mientras que otros más han criticado hasta su aspecto físico. Port supuesto, sus admiradores la han defendido de esta transformación al recordar el dolor que pasó tras la muerte de su madre, Susana Dosamantes, además que han recordado la edad de la "Chica Dorada".

Sus fieles más fans no han dudado en afirmar que luce radiante. (Foto: IG @paulinarubio)

Tunden en redes a Paulina Rubio por su físico y por su forma de bailar

Desde que la también madre de familia regresó a los escenarios, las redes sociales se han llenado de videos que los asistentes tomaron durante sus shows y en los que luce radiante con los atuendos más chic y glamurosos, así como sus mejores pasos junto a sus bailarines al mismo tiempo que entona las canciones que todo el mundo conoce. Pero la sección de comentarios de cada publicación es la que ha dividido opiniones sobre las presentaciones y el físico de la cantante.

Según algunos de los usuarios de plataformas como TikTok, la ex de Colate ha descuidado su imagen, además que ya no tiene la misma energía al presentarse ante su público, esto sería por los bailes que presenta y que ha despertado el descontento en algunos. Aunque sus fans no han dudado en defenderla a capa y espada, hasta el momento Paulina Rubio ha mantenido el silencio y no ha dado respuesta a sus haters.

Este es uno de los looks por el que ha sido criticada. (Foto: Captura de pantalla/@dannyhairdressser)

A pesar de ello, en algunas publicaciones se leen comentarios como "¿qué le pasó?", "está con la menopausia", "está envejeciendo como todos", "la pérdida de un ser querido es difícil, solo ella sabe lo que está pasando, seamos empáticos que el físico es pasajero", "¿qué le panzó?", "respeten, ella perdió a su mamá y perder a un ser querido trae consecuencias", "¿a poco sí es Paulina?, pensé que era un imitador" y "vengo a leer a los que tendrán juventud eterna".

En cuanto a si Paulina Rubio también perdió el talento para el baile, que fue lo más criticado en redes, algunos recordaron que el pasado junio la artista cumplió 52 años y que ante ello es normal que tenga más cuidado para evitar lastimarse, eso sin mencionar que se tratan de cambios normales por la edad.

"Con sus años es lógico que tenga que moverse con más cuidado, los reflejos no son los mismos que a los 20", "cuando pasas los 40, ya pierdes cierto equilibrio, le pasa a todo el mundo", "ya quisieran muchos a sus 50 estar así de fabulosa" y "a todos nos pasan los años, no estaremos por siempre en la eterna juventud", fue el apoyo que le dejaron algunos de sus fans ante la ola de críticas.

(Foto: Captura de pantalla/@dannyhairdressser)

(Foto: Captura de pantalla/@dannyhairdressser)

