Las botas altas se llevarán con minifaldas este otoño 2023, así lo demostró Lisa de Blackpink

La espera terminó y el otoño finalmente hizo su aparición no sólo con una Fashion Week en Milán que está dando mucho de qué hablar, sino también al mostrarnos las tendencias que sí o sí deberás lucir desde las últimas semanas de septiembre y qué mejor que tomar como referente a las famosas que saben mejor que nadie cómo llevarlas para que tomes inspiración y te corones como la mejor vestida, en especial si quieres lucir las botas altas que cada año en esta época se convierten en el must have del clóset.

Aunque existen muchas celebridades a las cuales robarles los looks por ser referentes de la moda, hay alguien que domina como nadie más y a nivel mundial; se trata de Lisa, la cantante de Blackpink que siempre deleita a las fashionistas por llevar no sólo las tendencias de cada temporada, sino por hacerlas suyas con mucho estilo. En esta ocasión, la rapera demostró que para el otoño son infalibles las botas altas, en especial si se llevan con minifaldas, ¿te sumas a esta dupla extra trendy?

Así de fácil conseguirás tus looks otoñales. (Foto: IG @lalalalisa_m)

¿Cómo usar botas altas con minifalda? Lisa tiene la respuesta

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una nueva sesión de fotos con la que demostró que la fiebre por el Y2K seguirá presente este otoño 2023 y la mejor forma de llevarlo es dándole paso a los outfits creados con esas botas por debajo de la rodilla que seguramente tienes en tu guardarropa. Pues si bien durante los últimos meses el estilo cowboy se apoderó del mundo de la moda, para cerrar el año, lo moderno se hará presente.

Y la mejor forma para conseguirlo, según la miembro de Blackpink, es al llevar un calzado negro en cuero, vinipiel o látex y que ayude a que las piernas se conviertan en las grandes protagonistas del look, pues al enfundarse en este tipo de botas lucen más estilizadas e incluso te pueden ayudar a verte más alta. Por supuesto, para darle un toque muy glamuroso y que te ayudará a brillar en cualquier evento, es acompañarlas con un tacón de no menos de 10 centímetros.

Lisa demostró que el negro reinará este otoño. (Foto: IG @lalalalisa_m)

Por otro lado, en su lección de moda, la intérprete de "How You Like That" dejó en claro que la dupla perfecta de este otoño al llevar este tipo de calzado serán las minifaldas, ¡en cualquiera de sus formas!; sin embargo, para ser específicos, ella apostó por un diseño muy coqueto que recupera varios estilos que dominarán las tendencias lo que resta del año. Lo primero y más importante es que llevó el glitter en la prenda con un rosa pastel, ideal para conseguir una imagen muy femenina y delicada.

Asimismo, la textura de peluche ayuda a conseguir un contraste en la imagen y un detalle que no puede pasar por alto es que la minifalda con la que Lisa cautivó también es precisa para sumare a la fiebre de las prendas metalizadas que desde hace semanas han conquistado el mundo de la moda. Por supuesto, esta prenda destaca también por una abertura lateral que ayuda a presumir un lado sexy, así como unos detalles de cinturón que la convierten en la más trendy.

Así puedes usar tus botas altas.(Foto: IG @lalalalisa_m)

La buena noticia es que un look con botas altas como este también se puede lograr con minifaldas tableadas, lisas, estampadas, de cuadros, ajustadas u holgadas; mientras que con los colores se puede lograr una infinidad de alternativas para reinar este otoño. Por su parte, Lisa confirmó que otros básicos del clóset nos pueden ayudar a elevar esta dupla al máximo nivel y para ello únicamente agregó:

Un top para presumir el abdomen

Un blazer oversize para lucir relajada

Joyas como accesorios

Unos lentes para ese toque aesthetic

