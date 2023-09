“Les valió ver…”: Wendy Guevara estalla por no tener descanso tras ganar en “La Casa de los Famosos”

Pese a que Wendy Guevara se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera, todo parece indicar que ya comenzó a pagar el alto precio de la fama pues durante un en vivo aseguró que necesita darse tiempo para sí misma pues confesó que se siente más que cansada y estalló contra su equipo de trabajo por agendarle presentaciones hasta entre semana, por lo que la flamante ganadora de “La Casa de los Famosos” dejó ver que no está a gusto con esta situación.

Estas declaraciones de Wendy Guevara fueron realizadas durante una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales y mientras interactuaba con sus fans leyó un mensaje en el que le sugerían raparse para que pudiera usar peluca ya que su cabellera se le veía más que maltratada y fue aquí donde la integrante de “Las Perdidas” externó su molestia por no tener tiempo para sí misma y estalló contra su equipo de trabajo.

“’Wendy mejor rápate, sirve que se te regenera el pelo porque la verdad si lo traes bien feo, así te poner peluca y te ves mejorcita’. ¡Ay, qué feos modos eh! Hermanas yo necesito hacerme todo, mi cabello, necesito tiempo para mí. La neta, no sé en qué estaban pensando cuando estaba dentro de la casa en estarme poniendo fechas hasta entre semana, no entiendo, hasta dije quiero descansar un mes, quiero estar tranquila, encontrarme conmigo misma y les valió ver…” señaló molesta Wendy Guevara.

En otro momento de su video, Wendy Guevara exhibió el intenso ritmo de vida que lleva y le preguntó a una mujer de su equipo de trabajo a qué hora emprenderían camino a Guadalajara, Jalisco, donde se presentó el pasado fin de semana y la mujer en cuestión le indicó que tenían contemplado viajar a las 9 de la mañana, por lo que la influencer reiteró su molestia y su cansancio.

Wendy Guevara no ha podido descansar desde que salió de "LCDLF". Foto: IG: ponchodenigris

Así es la intensa vida de Wendy Guevara tras ganar “La Casa de los Famosos”

Fue el pasado 13 de agosto cuando Wendy Guevara se convirtió en ganadora de “La Casa de los Famosos México” y como se mencionó antes, su intención era descansar por lo menos un mes antes de reincorporarse a sus actividades, sin embargo, sus planes no salieron como esperaba pues el hecho de convertirse en una de las celebridades más famosos del momento le quitó la posibilidad de obtener descanso ya que es una de las personalidades más solicitadas de toda la farándula.

Wendy Guevara es una de las celebridades más famosos del momento. Foto: IG: soywendyguevaraoficial

Además de estar como invitada en distintos espacios televisivos, Wendy Guevara también ha estado más que ocupada con su nuevo show, el cual, tiene pensado presentar por todos los rincones de la República Mexicana y por si fuera poco también ha sido solicitada como modelo para distintas publicaciones y marcas. Cabe mencionar que, su carga de trabajo todavía sería mayúscula si no hubiera declinado la oferta de Juan Osorio para aparecer en su nueva telenovela, no obstante, se sabe que tiene distintos proyectos en puerta por lo que algunos de sus fans ya han externado su preocupación por la influencer, quien pese a que no está a gusto con su carga de trabajo ha cumplido con todos sus compromisos por el cariño y respeto que les tiene a sus fans.

