Wendy Guevara declara que Rosalía es su amiga cercana; ella la admira y le manda mensajes de voz

Sin duda el nombre de Wendy Guevara sigue generando muchos comentarios por parte de los miles de usuarios en redes sociales quienes siguen todos sus “en vivo” en donde habla sobre distintos temas tanto personales como aquellos que forman parte de la polémica en México.

Y ahora lo volvió a hacer tras declarar que mantiene un vínculo con la cantante española Rosalía, quien también ha sabido ganarse el cariño, admiración y respeto por parte del público mexicano; señaló que constantemente interactúan a través de redes sociales en donde la cantante de “Saoko” le suele comentar diversas historias o publicaciones que realiza la ganadora de “La casa de los famosos”.

Es importante recordar que como fans de Wendy Guevara se han sumado diversas celebridades, influencers y cantantes que se han declarado como fanáticos de todo lo que dice y hace la mujer conocida por “Las perdidas”.

De hecho, fue la misma Wendy quien declaró que Rosalía se ha convertido en su amiga, pues además de felicitarla por haber ganado el exitoso reality show al lado de Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Bárbara Torres y Sergio Mayer, la cantante y también actriz le ha mandado diversos mensajes por redes sociales.

FOTO: rosalia.vt

La líder de “Las perdidas” señaló que la cantante se ha declarado su fan número uno y que nunca se pierde sus divertidos videos; de hecho en uno de sus lives, Guevara detalló que en diversas ocasiones la Rosalía le ha mandado audios, contándole que le parece sumamente divertido su contenido y que nunca se los pierde, sin embargo, la famosa no mostró estos mensajes de los que habló, por lo que algunos aún tienen dudas de este hecho.

"Pues la Rosalía muy linda (...) le he mandado mensajes a varias artistas que me estuvieron apoyando, (...) me mandó audios, donde me dice cosas bien bonitas, me dijo 'Wendy tú no sabes yo como me divierto con tus videos, te amo de verdad’”, recordó Wendy Guevara en dicho “en vivo”.