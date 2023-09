Juan Osorio revela quien será la protagonista de su nueva telenovela, luego que Wendy Guevara canceló su participación

Sin duda alguna, una de las telenovelas más esperadas es la que produce Juan Osorio, la cual lleva por nombre “Un Amor sin Receta”, y es que presuntamente Wendy Guevara y Nicola Porcella serían parte del elenco principal de este melodrama.

Sin embargo, fue hace tan solo unos días que la ganadora de la primera temporada de “La Casa de Famosos México” anunció que ya no será parte de esta telenovela, ante esta situación, Juan Osorio reveló quien será la protagonista de su nueva historia.

Foto: IG @juanosorio.oficial

Wendy ya no será parte de la nueva telenovela

En exclusiva para el Programa Hoy, Juan Osorio reveló quién será la protagonista de la telenovela tan esperada, y se trata nada más y nada menos que de Claudia Martín, actriz que en los últimos años se ha convertido en una de las predilectas del público de nuestro país.

El productor Juan Osorio además de dar a conocer el nombre de su protagonista también dejó claro que “Un amor sin receta” se trata de una historia completamente original, no se trata de algún remake o que esté inspirada en otra telenovela como se había especulado.

Foto: IG @claudia3martin

Ella es Claudia Martín la nueva protagonista de Juan Osorio

El papá de Emilio “Halcón”, también compartió en exclusiva con el programa matutino el poster de “Un amor sin receta”, el cual de acuerdo con él mismo, minutos antes de su entrevista había sido aprobado por los directivos.

Sin embargo, el productor de telenovelas no habló nada respecto a la decisión de Wendy de ya no ser parte de la telenovela, proyecto que tenía muy entusiasmado a los seguidores de la famosa influencer nacida en León, Guanajuato, México.

Fue a través de una transmisión en vivo desde sus redes sociales que Wendy Guevara dejó entrever la posibilidad de que cancelará su participación en la nueva telenovela de Juan Osorio, si bien no confirmó que ya no será parte de esta producción la influencer si dijo que de participar tendría que dejar de hacer sus presentaciones con su show “Resulta y resalta” durante tres meses.

Y aunque Wendy está consciente de que ser parte de una telenovela de Juan Osorio es una gran oportunidad y ascenso en su carrera artística, la famosa influencer no quiere quedar mal con los empresarios con los que ya firmó varias fechas tanto en México como en Estados Unidos.

Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Se presentará en México y Estados unidos con su show.

Y es que Wendy, sabe muy bien que estar de gira es algo desgastante pues es algo en lo que trabaja desde hace aproximadamente 5 años, junto con sus amigas Kimberly y Paola.

Como lo mencionamos al inicio de esta nota, hasta el momento la influencer no lo ha hecho de manera oficial a través de un comunicado o bien el mismo productor Juan Osorio tampoco se ha pronunciado respecto a las intenciones de Wendy Guevara de ya no ser parte de “Un amor sin receta”.

Debido a lo anterior es que aún no se puede tomar como definitiva la decisión de la influencer, sin embargo, Wendy está convencida de que cancelar su participación en la telenovela sería lo mejor para ella pues de lo contrario no rendiría en ninguno de los dos compromisos que tiene.

Foto: IG @soywendyguevaraoficial

No quiere quedar mal con ninguno de los dos proyectos

“No voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas. Es lo que no quiero que llegue a pasar. Voy a ir a un lugar toda cansada y estresada. Uno no es robot, las fechas esas ya las tengo firmadas con los empresarios y no creo que me quieran esperar tres meses verdad”, finalizó Wendy Guevara