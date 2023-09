¿Nicola Porcella se va de México? El actor peruano tiene graves problemas legales

Nicola Porcella desea continuar su carrera en México después del éxito que tuvo en La Casa de los Famosos, sin embargo, recientemente confesó que tiene problemas legales, los cuales podrían limitar su participación en algunos proyectos. El actor originario de Perú indicó que está tratando de resolver su caso, por lo que ya se asesoró con un abogado, pues esto ya le está generando conflictos en el país.

El actor, de 35 años, se convirtió en uno de los favoritos después de participar en el reality show de Televisa, por lo que ahora será parte de una telenovela de Juan Osorio y también es conductor invitado del programa Hoy, en donde se ha mantenido en el gusto del público. Sin embargo, recientemente dio una entrevista para la emisión Todo para la mujer, en el que informó que una persona registró su nombre ante las autoridades, lo cual le ha traído algunos problemas.

Nicola Porcella quiere seguir actuando en telenovelas mexicanas IG @nicolaporcella12

Estos son los problemas legales de Nicola Porcella

En la transmisión de este miércoles 20 de septiembre, Nicola dio a conocer que acudió a las instalaciones del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), el cual es un órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, para registrarse ante dicha autoridad, sin embargo, descubrió que alguien más ya había hecho el procedimiento para inscribir su nombre artístico como una marca.

“Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando. (...) Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo”, declaró el actor, quien busca establecerse en México para poder seguir trabajando en la pantalla chica, pues hay que recordar que él inició su carrera en su país natal Perú.

Nicola Porcella responde al "hate"

El ex participante de La Casa de los Famosos México también habló de las críticas que ha recibido en las últimas semanas, pues aunque confesó que aunque hay mucha gente que lo apoya, también existen aquellos que le "tiran hate", sobre todo por haber sido parte del "Team Infierno", y ya no ser tan cercanos a sus compañeros, Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Apio Quijano, Sergio Mayer y Emilio "Halcón" Osorio.

“Me apoya muchísima gente, pero hay mucha gente tirando hate por temas del Team Infierno. El team Infierno ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero ahora cada uno está haciendo su carrera distinta”, dijo Nicola, para después agregar: “yo creo que cada uno estamos creciendo solos. Entonces no le tiren hate a nadie. (…) La verdad es que nos llevamos todos súper bien. Yo los quiero mucho”, dejando ver que entre sus ex compañeros y él no hay alguna rivalidad o malentendido.

