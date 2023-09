Simulacro 19S: así reaccionó Nicola Porcella y los conductores de Hoy al escuchar la alerta sísmica

Este 19 de septiembre como cada año se lleva a cabo un simulacro en la CDMX, esto para saber cómo debemos actuar en dado caso de que un sismo de gran magnitud vuelva a sorprender a los capitalinos, tal y como ha sucedido en 1985, 2017 y recientemente en 2022.

Debido a lo anterior es que las autoridades capitalinas anunciaron con anticipación la hora exacta en la que sonará la alerta sísmica para que nadie sea sorprendido, así mismo todos debemos participar en dicho simulacro, tal y como toda la producción de Hoy lo hizo, justo en ese momento Nicola Porcella y Agustín Fernández estaban presentes en el foro y su reacción quedó captada.

Nicola estuvo como conductor invitado este 19 de septiembre.

Foto: IG @Programahoy

¿Cuál fue la reacción de Nicola Porcella al escuchar la alerta sísmica?

Si bien, aunque la mayoría de los mexicanos estábamos conscientes que a las 11:00 am este 19 de septiembre iba a sonar la alerta sísmica, aún así muchos se asustaron pues el solo hecho de escuchar ese sonido especial provoca nerviosismo y miedo.

Sin embargo, Nicola Porcella al ser extranjero seguramente nunca o muy pocas veces había escuchado la alerta sísmica, por lo que al momento de escucharla su rostro inmediatamente cambió pues segundos antes del simulacro el peruano estaba muy feliz hablando de la participación de su amigo Agustín en la nueva temporada de “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Nicola estaba muy tranquilo, pero todo cambió al escuchar la alerta sísmica.

????Foto: Programa hoy

Sin embargo, “El peruano más amado de México”, no pudo evitar mostrar miedo y nerviosismo al escuchar sonar la alerta sísmica, por lo que en cuanto dieron la instrucción de que abandonaran el foro 16 de Televisa San Ángel, el ex participante de La Casa de los Famosos México no dudó en hacerlo, no son antes alentar a su amigo Agustín a también salir y hacerlo rápidamente.

Fue así que luego de salir de cuadro, Nicola atendió las instrucciones que personal de Protección Civil que se encuentra dentro de la televisora dio a los empleados que se encontraban trabajando en las diversas áreas.

Por su parte, Galilea Montijo, Tania Rincón, Carlos Arenas, Paul Stanley, Arath de la Torre y Andrea Legarreta también abandonaron el foro de Hoy y brevemente explicaron que se llevó a cabo el simulacro tal y como se había anunciado días antes.

Los conductores de Hoy participaron en el simulacro nacional.

Foto: IG @programaHoy

Durante el simulacro, estuvo presente Rosi y Juan Rivera, hermanos de la fallecida Jenni Rivera quienes estuvieron como invitados en el programa matutino, cabe señalar que ambos famosos también participaron en dicha actividad.

SIGUE LEYENDO:

Nicola Porcella estuvo a punto de irse de México por una pelea en la que estuvo involucrada una conductora de Hoy

Nicola Porcella y Emilio cumplen con el team infierno y se hacen el tatuaje de trinche