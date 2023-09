Nicola Porcella estuvo a punto de irse de México por una pelea en la que estuvo involucrada una conductora de Hoy

Fue en el año 2020 cuando el público mexicano vio por primera vez a Nicola Porcella cuando debutó en la pantalla de nuestro país en el reality deportivo “Guerreros 2020” el cual estuvo bajo la producción de la fallecida Magda Rodríguez y Andrea Rodríguez.

Aunque todo parecía ir de maravilla, pues Nicola siempre fue uno de los participantes más fuertes del reality, hubo un momento durante la competencia que hizo que el peruano se planteara si su destino era la televisión, por lo que estuvo a punto de dejar México, en dicha discusión estuvo involucrada una de las conductoras más queridas del programa Hoy.

Nicola compartió cómo ha sido su vida con Yordi.

Foto: IG @nicolaporcella12

En entrevista con Yordi Rosado, Nicola reveló que uno de los momentos más difíciles que ha vivido en nuestro país fue cuando participó en Guerreros 2020, luego que una de sus compañeras lo acusó injustamente de haberla agredido.

Este hecho hizo que Nicola se replanteara la posibilidad de dejar el país, pues no podía dar crédito que una vez más se le estuviera acusando de haberle faltado el respeto a una mujer, ahora en otro país.

Nicola recordó el amargo momento que vivió en Guerreros 2020.

Foto: IG @nicolaporcella12

“En vivo me destruyeron, no sabes todo lo que me hicieron, pero sí me acuerdo que Magda salió y me dijo ‘tranquilo’...yo me fui llorando, yo dije: ‘si me pasa esto en México es que no nací para la tv…algo más tengo qué hacer’”, contó Nicola con Yordi