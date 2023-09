Wendy Guevara arremete en contra de Gustavo Adolfo Infante: “ubícate papacito”

Luego de la fuerte polémica que han protagonizado Wendy Guevara y Libertad Palomo, uno más se suma a la lista de personas no gratas para la gran ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, nos referimos al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Y es que, fiel a su estilo, Wendy Guevara durante una transmisión que hizo desde sus redes sociales, la nacida en León Guanajuato lanzó un fuerte mensaje al llamado “periodista de las exclusivas”, luego que este la criticara por no tener un buen nivel educativo y por la pelea que tuvo con Libertad Palomo.

Wendy no se quedó callada y se defendió ante las criticas.

Foto: IG @soywendyguevaraoficial

¿Qué le dijo Wendy Guevara a Gustavo Adolfo Infante?

Como lo mencionamos anteriormente fue a través de sus redes sociales que la influencer no se quedó callada y envió un fuerte mensaje a Gustavo Adolfo Infante, pues Wendy se defendió luego que el periodista sugirió a la nacida en León que estudiara y que buscara en internet quien era Libertad Palomo para que conociera más sobre la trayectoria de la actriz trans.

Sin pelos en la lengua, Wendy Guevara pidió al periodista que se “ubicara” pues ella no iba a hacer algo solo por que él lo sugiere o lo diga, por lo que la influencer pide a Infante que deje de hacer ese tipo de comentarios.

“Vi que el señor Gustavo Adolfo Infante dijo que me meta a googlear quién es la señora, ¿y por qué chin…, por qué tú dices, tengo que conocer a quién tu quieras? y tengo que hincarme y ponerme a sus pies ¿por qué tu dices?, ubicate papacito, ubicate a mi tu no me vas a venir a mandar”, comenzó a decir Wendy

Foto: IG @soywendyguevaraoficial

La famosa influencer ya toma con humor los comentarios del periodista y hasta memes comparte.

Por otra parte, la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, dijo que pese a que la critiquen por no tener educación y que hasta la tachan de corriente, siempre hablan de ella en su programa, pues asegura que gracias a ella tienen rating.

En este mismo sentido, uno de los amigos de Wendy interrumpió brevemente para apoyar lo que decía la rubia pues asegura que aunque ahora el periodista la critica fuertemente, mientras ésta se encontraba en el reality show los buscaban a todos para que les dieran contenido.

“Esta cabrona que no estudia, esta cabrona que es la corriente y todo, les da de tragar por que se la pasan hablando de una, no hablen de gente corriente como yo en sus programas…tu no vas a mandar en mi vida,señor loco, de verdad, señor loco, ¿por qué? por que tu dices, ¡ay pobrecito!”, dijo muy enojada Wendy Guevara.

Finalmente, Wendy pidió a sus fanáticos no insultar a nadie más aunque traten de defenderla pues ella es muy feliz y a eso se dedica solamente, pues prefiere ser una persona sin educación pero querida por la gente a ser estudiada y no contar con el cariño de los demás.

¿Wendy seguirá trabajando en redes sociales tras firmar con Televisa?

En esta misma transmisión, la influencer dejó claro que aunque la critiquen ella seguirá trabajando en sus redes sociales tal y como lo ha hecho desde el año 2017.

Foto: Pinky Promise

Wendy no dejará de trabajar en redes sociales aunque tenga contrato con Televisa.

Y aunque tras ganar “LCDLFMX” Wendy firmó un contrato con la televisora de San Ángel, ésta llegó a un buen acuerdo en donde puede hacer o trabajar en los proyectos que más le convengan a la leonesa.

“Desde el 2017 estoy en las redes sociales y me ha ido super bien, yo soy mi propia jefa, si estoy firmada con Televisa pero gracias a Dios tenemos un acuerdo en el que proyecto que yo quiera,o que sienta que me favorece lo voy a hacer, sino quiero no lo hago, yo siempre voy a trabajar en mis redes sociales”, finalizó Wendy Guevara.

