“Deberías callarte el hocico”: Paolita Suárez explota contra Libertad Palomo por críticas a Wendy Guevara

Hace apenas unos días la primera actriz trans en México, Libertad Palomo, se lanzó en contra de Wendy Guevara tachándola de ser una persona “corriente, vulgar y con falta de educación” además aseguró que no era un referente digno de la comunidad LGBT+ y si bien la flamante ganadora de “La Casa de los Famosos” no quiso entrar en polémicas con su respuesta, su entrañable amiga, Paolita Suárez, sí lo hizo pues salió en defensa de la integrante de “Las Perdidas” y explotó contra la también bailarina que formó parte de “Aventurera” hace ya un par de décadas atrás.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Paolita Suárez realizó estas declaraciones durante un live realizado a través de sus redes sociales oficiales y señaló que Wendy Guevara sí tiene la capacidad de contestarle como se merece, pero refirió que por cuestiones de imagen no tiene permitido hacerlo, pero debido a que ella no tiene ningún compromiso se tomó el atrevimiento de defender a su amiga y aunque en el principio señaló que se dirigiría con respeto a Libertad Palomo conforme fue avanzando en su discurso sus palabras fueron subiendo de tono.

“¿Te arde lo que ella está logrando? ¿te arde que en tus tiempos no existían las redes sociales? ¿qué en tu tiempo no te hiciste tan conocida como Wendy que ya es conocida mundialmente? Vas a decir ¿por qué te metes? Porque quiero y por mis huevos y porque es mi amiga, así claro te lo voy a decir con todo el respeto que te mereces”, comenzó su discurso Paolita Suárez.

Paolita Suárez le pidió a Libertad Palomo abstenerse de hablar de Wendy Guevara

En distintas ocasiones de su video, Paolita Suárez enfatizó que reconoce el trabajo artístico y social que realizó Libertad Palomo en pro de la comunidad LGBT+, no obstante, refirió que le parece una “muestra de ardor” que “se ataque” por los logros de Wendy y le pidió ser más inteligente sus comentarios pues debe considerar que la sociedad actual es mucho más liberal que en sus tiempos por lo que le aconsejó “callarse el hocico” cuando la cuestionen sobre la ganadora de “La Casa de los Famosos”, a quien ni siquiera conoce de manera personal.

“Ahorita no existe tanto el bullying como lo existía antes, las redes sociales nos abren más los ojos entonces yo digo que cuando te hablen de Wendy deberías callarte el hocico, si no te cae una persona evito hablar de esa persona y hasta ahí, pero tú sabes que los medios también te pican para ver qué dices y tú debes ser más inteligente en lo que contestas, solo lo hiciste para llamar la atención, porque yo no te conocía y tengo 30 años”, sentenció Paolita Suárez.

Para finalizar, Paolita Suárez reiteró que seguirá sacando las garras por Wendy Guevara las veces que sean necesarias pues enfatizó que por cuestiones de imagen no puede hacerlo ella misma y cerró con un contundente mensaje dirigido a Libertad Palomo: “Querías polémica, aquí está tu pinche polémica”, culminó la integrante de “Las Perdidas”.

SIGUE LEYENDO:

Wendy Guevara se burla por la baja venta de boletos de su gira: "Si no se llena, a mí ya me pagaron"

Paolita Suárez es acosada por dos hombres mientras hace un en vivo