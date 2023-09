Charly López explota contra Sergio Mayer, revela por qué lo dejaron fuera del reencuentro de Garibaldi

Durante los primeros días del mes de septiembre te informamos que los exintegrantes del grupo "Garibaldi" confirmaron su vuelta a los escenarios con el nombre de "GB5" y sin la presencia de Sergio Mayer, uno de los famosos más destacados de la agrupación que consiguió gran parte de su fama en los años ochenta.

Ahora el regreso de "GB5" volvió a dar de qué hablar después de que Charly López, uno de sus integrantes más reconocidos, rompiera el silencio para enviarle un fuerte mensaje a su excompañero Sergio Mayer. Sus declaraciones destaparon que ya no mantienen la mejor de las relaciones a pesar de la gran amistad que los unió hace tiempo.

La banda confirmó su regreso en este 2023. Foto: Especial

¿Charly López se peleó con Sergio Mayer?

Este martes 26 de septiembre em programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Charly López, quien por primera vez habló sobre los motivos que los obligaron a no incluir a Sergio Mayer en el regreso a los escenarios de "Garibaldi".

Sin guardarse nada, Charly López reveló que el nombre de "Garibaldi" no lo tiene registrado nadie, sin embargo, se enteraron de la existencia de una demanda si el nombre se usaba en un inmueble de la Ciudad de México. Dejó entrever que Sergio Mayer estaba detrás de esto.

"El nombre de Garibaldi no lo tiene Sergio Mayer, ni nosotros, ni nadie. Lo primero que nos enteramos es que estaba demandada la Arena Ciudad de México si nosotros ocupábamos el nombre de Garibaldi, eso no es de hermanos", contó.

Finalmente, Charly López lamentó las dos caras que ha mostrado Sergio Mayer ante el regreso de "Garibaldi" a los escenarios. Dijo que por un lado expresó su tristeza por no ser considerado y por otro les envió varios "ataques" a sus espaldas.

"Por respeto no le pusimos Garibaldi, por todos los ataques que sigue haciendo (Sergio Mayer. Él por detrás de nosotros comenzó a tirar", contó.

¿Por qué Sergio Mayer no estará en Garibaldi?

Después de que "GB5" confirmara su regreso a los escenarios, Sergio Mayer fue cuestionado sobre el motivo de su ausencia. El finalista de "La Casa de los Famosos México" confesó que no fue invitado, situación que lo tenía muy triste.

"No hay pleito, me hubiera encantando que me invitaran. Estoy decepcionado y triste, no me invitaron", señaló.

El cantante no estará con "GB5". Foto: Especial

