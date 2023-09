Lucerito Mijares ¿enamorada? Habla de Peso Pluma y le manda una atrevida propuesta: "quiero que se case conmigo"

Una vez más la joven cantante, Lucerito Mijares, hija de la actriz, Lucero y del cantante, Manuel Mijares, se convirtió en tema de conversación en la industria del entretenimiento después de hablar por primera vez sobre el éxito que ha conseguido Peso Pluma, el máximo representante de los corridos tumbados.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube "Anetteando" en donde la también actriz de teatro habló de las canciones que ha lanzado Peso Pluma, las cuales se han convertido en las más escuchadas en las distintas plataformas de música. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Hace una semana Lucerito Mijares, una de las jóvenes promesas en la industria de la música y la actuación en nuestro país, concedió una entrevista con la conductora, Anette Cuburu. En una parte de la plática fue cuestionada sobre el éxito que ha conseguido Peso Pluma.

Sin guardarse nada la hija de Lucero y Manuel Mijares confesó que no es seguidora del reguetón, sin embargo celebró que Peso Pluma haya conseguido un importante éxito a tan corta edad, convirtiéndose en uno de los artistas más escuchados en este 2023.

Por otra parte la protagonista de la obra de teatro "El Mago" reconoció que Peso Pluma es una excelente persona pues su actitud con un fan la dejó fascinada. Les pidió a las personas no dejarse llevar por las apariencias y darle una oportunidad a los nuevos talentos musicales.

"Vi un video de cómo recibía (Peso Pluma) a un fan que tenía parálisis cerebral. Ósea quiero que se case conmigo, lo amé, fue un adorado. No pensé que fuera ser así. Me tiene muy impresionado. No se dejen llevar por la portada del libre", contó.