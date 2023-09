"No empiecen con el rollo del feminismo", así se vivió la acalorada pelea entre Sergio Mayer y Natalia Téllez

Salió a la luz el capítulo en donde Sergio Mayer y Natalia Téllez tuvieron una acalorada discusión en el programa de Netas Divinas. En el episodio el ex integrante de La Casa de los Famosos México reveló que no estuvo de acuerdo en que sus compañeras metieron temas de feminismo para conseguir votos con el público, comentario que molestó a la conductora, quien supuestamente hizo que el actor se sintiera incómodo.

Hace algunas semanas, el ex integrante de Garibaldi dio a conocer que fue de invitado a Netas Divinas, sin embargo, su experiencia no fue grata, debido a que Natalia no habría tenido una buena actitud con él. La presentadora y actriz se disculpó con el artista, ya que no era su intensión que tuviera una mala experiencia. A pesar de que se pensó que todo terminó ahí, recientemente se transmitió por Unicable el polémico programa en donde los dos se enfrentaron con palabras.

¿Por qué se pelearon Sergio Mayer y Natalia Téllez?

El cantante y actor acudió al programa para hablar de su experiencia en La Casa de los Famosos México y mientras platicaba si tuvo una estrategia, surgió la duda del motivo por el que salieron del reality la mayoría de las mujeres, por lo que Mayer aseveró que no era cuestión de género, sino de personalidades. El ex integrante de "Solo para mujeres" explicó que en su momento, sus compañeras quisieron usar el tema del feminismo para conseguir votos, algo que él desaprobó.

“Les dije: ‘A ver, no empiecen con ese rollo del feminismo porque no tiene nada que ver’. Aquí la gente va a calificar las personalidades. No tiene nada que ver el género. A mi me parecía muy delicado que quisieran meter el tema del género”, destacó Sergio Mayer, palabras que molestaron a Natalia Téllez, quien también lo cuestionó sobre por qué sería una mala estrategia para unificar a las mujeres.

El cantante explicó que no estaba de acuerdo en que se usara el feminismo para conseguir el apoyo, porque muchas mujeres estaban peleando por sus derechos bajo este concepto. "A mí me parece delicado que en el tema del feminismo, en ese tema en donde la gente va a calificar personalidades, no géneros. Por qué tienes que usar un tema de género que hoy en día está luchando por equidad, igualdad. No importa tu género, ni tu preferencia sexual", destacó.

Sergio Mayer fue invitado a Netas Divinas IG @netasdivinastv

Natalia Téllez intervino, pues insistió que no le parecía incorrecto que las concursantes pidieran el apoyo de las mujeres. "Yo lo entiendo. Es delicado si se usa (el feminismo) para acusar a alguien; utilizar una cosa de género para acusar a alguien indebidamente. Pero creo que pedir votos, creo que es una estrategia", destacó la conductora, quien insistió que no es coincidencia que hayan salido tantas mujeres del programa.

En tanto, en el video que se encuentra disponible en YouTube, muchos usuarios reaccionaron a la polémica discusión entre Natalia Téllez y Sergio Mayer. "Al final, Natalia no sabía cómo responder”, “Pésimas sus aportaciones”, “Pensé que Natalia era más inteligente”, “Natalia quiere que todo el mundo tenga su mismo entendimiento”, “Muy bien contestado, Sergio”, “Se nota que todas las conductoras estaban incómodas y a la defensiva”, son algunos comentarios que se pueden leer.

El actor aseguró que estuvo incómodo IG @netasdivinastv

SIGUE LEYENDO

Sergio Mayer habla de Luis Miguel, esto dijo el actor sobre las declaraciones de Aracely Arámbula