VIDEO: Ferka acusa machismo en estrategia dentro de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer reacciona

Durante la noche del miércoles 21 de junio se celebró la tercera Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México", la cual dejó grandes sorpresas, pero la que más llamó la atención fue la inesperada sentencia que recibió, Ferka, una de las participantes más polémicas.

Después de que los 12 participantes emitieran sus votos, Galilea Montijo, conductora del reality show, informó que 4 habitantes están en riesgo de abandonar el programa durante la Gala de Eliminación del próximo domingo 25 de junio. La que expresó su inconformidad fue Ferka y lo hizo frente a las cámaras de televisión.

Tras conocer los resultados de la Gala de Nominación, Ferka, una de las participantes en riesgo de salir de "La Casa de los Famosos México", se acercó a una de las cámaras para expresar su inconformidad por las estrategias que están utilizando, asegurando que sale a relucir el "machismo" de varios de sus compañeros.

Frente a la cámara y con todo el apoyo de Jorge Losa, Ferka hizo un llamado a todos sus seguidores para que voten por ella y no salga de la competencia. Recordó que las dos participantes eliminadas han sido mujeres, por lo que no quiere que ocurra lo mismo este domingo 25 de junio.

"No se vale, llevan a Marie Claire, llevan a Sofía, van por pura mujer y no entiendo que tanto les pinche pica. Somos tres nominadas esta noche, por favor, no nos dejen solas", dijo Ferka.