¿Bizapop? Bizarap cambia su nombre en honor a Belinda, ¿hay romance?

La noche de este lunes 25 de septiembre, Gonzalo Julián Conde mejor conocido solamente como “Bizarrap” hizo un drástico cambio en su nombre artístico o por lo menos en el que aparece en sus redes sociales, lo cual ha traído muchos cuestionamientos por parte de sus seguidores.

El productor de origen argentino tiene una gran trayectoria en el mundo musical, y ha colaborado con grandes estrellas de la música urbana y latina y aunque ya era muy conocido, el tema que grabó a lado de Shakira lo puso en el ojo del huracán a nivel mundial, ahora, la polémica surge al cambio de su nombre en el que se rumora está involucrada Belinda.

Foto: IG @bizapop

El músico y productor ya cambió su nombre en redes sociales

Como lo mencionamos anteriormente, Bizarrap, hizo un drástico cambio en su nombre artístico en sus redes sociales pues ahora lo encontramos como “Bizapop”, y es que muchos aseguran que Belinda tuvo que ver en este cambio.

De acuerdo con la cuenta de “X” @laoreja_tv la cual está dedicada a difundir algunas noticias del espectáculo, el cambio en el nombre de Bizarrap se debe a que podría estar preparando una colaboración con Belinda.

Así dan a conocer una presunta nueva colaboración o relación entre Belinda y el argentino.

Foto: "X" @laoreja_tv

Cabe recordar que hace algunas semanas, Belinda anunció que regresaría a la música por la puerta grande, y tantas son sus ganas de grabar nuevas canciones que la hermosa rubia firmó un contrato con una famosa disquera, por lo que el dueto con el productor argentino no suena del todo descabellado.

Foto: IG @belindapop

La cantante anunció su regreso a la música y firmó contrato con una disquera

Pese a lo anterior, ni Belinda ni Gonzalo Julián Conde nombre real del argentino, se han pronunciado al respecto, lo que sí es que el músico y productor en sus historias de instagram ha dejado claro que ahora es “Bizapop”.

Foto: IG @bizapop

El argentino pide que ahora lo llamen

Bizapop

Otros portales de internet, aseguran que el productor tendría entre sus planes grabar con estrellas del pop de su país como Tini Stoessel y Lali, esto para comenzar su ingreso a este género músical.

Fue en septiembre de 2019, poco antes de que la pandemia por el COVID-19 hiciera que el mundo entero entrara en confinamiento, que el productor argentino invitó a su estudio a uno de los raperos más famosos de nuestro país.

Erik Raúl Alemán Ramírez , mejor conocido solamente como “Alemán” llegó al estudio de Bizzarrap en 2019 con la “Music Session #15”, en un tema en donde el nacido en Cabo San Lucas, dio a conocer algunos detalles de su trayectoria artística.

“Aquí rockeamos duro, como si fuera Metallica. Bien loco desde morro, repartía mota en la Italika. Con mi Santa Muerte y mi San Judas de cerámica. Experto en botánica, vale verg*. Quiero forjarme otro gallo y ya no queda yerba. Desde morro en esto. Ahora, no escribo si no fumo, pa’ ser honesto. No me concentro, no duermo, no como. Pero claro que el micro, lo domo, cada que lo tomo”, se escucha rapear a Alemán