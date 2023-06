Además de Peso Pluma, ellos son todos los cantantes mexicanos que han colaborado con Bizarrap

La tarde de este miércoles 31 mayo salió a la luz una de las colaboraciones más esperadas de los últimos días, se trata del “Music Session 55” la cual grabó Bizarrap a lado de Peso Pluma y que hasta la redacción de esta nota lleva poco más de 14 millones de reproducciones en YouTube.

Pese a que es una de las colaboraciones más esperadas por el público tanto del músico argentino como de Hassan Emilio, nombre real de Peso Pluma, esta no sería la primera vez que Bizarrap graba con un artista mexicano, pues a lo largo de su carrera por lo menos otros tres artistas más de nuestro país han pisado su famoso estudio.

Fue en septiembre de 2019, poco antes de que la pandemia por el COVID-19 hiciera que el mundo entero entrara en confinamiento, que el productor argentino invitó a su estudio a uno de los raperos más famosos de nuestro país.

Erik Raúl Alemán Ramírez , mejor conocido solamente como “Alemán” llegó al estudio de Bizzarrap en 2019 con la “Music Session #15”, en un tema en donde el nacido en Cabo San Lucas, dio a conocer algunos detalles de su trayectoria artística.

“Aquí rockeamos duro, como si fuera Metallica. Bien loco desde morro, repartía mota en la Italika. Con mi Santa Muerte y mi San Judas de cerámica. Experto en botánica, vale verg*. Quiero forjarme otro gallo y ya no queda yerba. Desde morro en esto. Ahora, no escribo si no fumo, pa’ ser honesto. No me concentro, no duermo, no como. Pero claro que el micro, lo domo, cada que lo tomo”, se escucha rapear a Alemán