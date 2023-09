Belinda se pone cariñosa y regala 70 mil pesos a las participantes de "La más draga"

Belinda es una de las cantantes más queridas en la industria gracias a su talento, simpatía y el cariño que ha mostrado por sus fans. Por todo esto, fue la jueza invitada en el segundo capítulo de "La más draga" en el que no dudó en expresar su emoción y, como parte de ello, decidió entregar un generoso regalo de 70 mil pesos a las participantes, algo que la volvió tendencia en redes sociales y le ganó el reconocimiento de los internautas.

“Una leyenda llega a ‘La más draga’, hermosa y talentosa, por fin se nos hizo tener a la única e inigualable ‘princesa del pop’”, así presentó la conductora Marisol González a Belinda, quien fue catalogada por los fanáticos como una de las mejores juezas del programa gracias a que externó sus críticas de manera precisa, pero destacando las cualidades de cada participante.

Belinda como jueza invitada en "La más draga". Foto: IG @belindapop

Para esta pasarela las participantes tenían que mostrar su talento con looks inspirados en las obras más icónicas de la pintora mexicana Frida Kahlo. Mizz Peaches y Ank Cosart fueron quienes no lograron convencer a los jueces y tuvieron que hacer el doblaje de la canción “En la obscuridad” de Belinda, quien se negó a elegir una perdedora por lo que la decisión quedó en manos de Yari Mejía y Raquel Martínez que decidieron dejar fuera a ambas, una decisión que generó polémica en redes sociales.

Belinda entrega "propina" a las participantes

La emoción de la intérprete de "Luz sin gravedad" fue evidente durante el programa y así lo hizo saber en cada oportunidad, como el instante en el que pide la palabra antes de que fueran anunciadas las eliminadas y pide permiso para dar una "propinita" a todas las participantes entregando 5 mil pesos como regalo a cada una de ellas, por lo que regaló en total 70 mil pesos.

Look de Belinda para "La más draga". Foto: IG @belindapop

“Todas ganando como siempre, no hay menos para mí, todas lo hicieron increíble cada uno a su estilo. Yo le voy a dar cinco mil pesos a todas, esta noche. De mí para ustedes, un regalo con mucho cariño”, dijo la cantante causando gran impresión entre las participantes que agradecieron el gesto entre lágrimas y sonrisas ya que a la ganadora de cada capítulo se entrega la misma cantidad.

Añadió: “No saben la emoción que tengo de estar aquí. Deseaba estar aquí desde hace mucho tiempo. Gracias a mi comunidad por el apoyo, me muero de ganas por ver a las feminosas, sé que tienen algo preparado espectacular. Yo ya decía, quiero verlo en vivo. Me encanta que es un programa cien por ciento mexicano, me siento en otro mundo, me encanta”.

Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios aplaudieron el generoso gesto de Belinda: “La patrona”, “La más rica y mamo**”, “Mi Beli es un amor de persona”, “Super linda”, “Tan humilde mi chiquita, ayudando a los demás”, “Les dio más que la producción”, “La que puede, puede”, “Todas ganaron”, “Necesito una propinita”, “Eso sí es una verdadera artista” y “Que deje las botas de propina”.

