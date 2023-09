Anette Michel revela por qué no quiere entrar a “Hoy” junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Sin lugar a dudas “Hoy” es uno de los programas más exitosos de toda la televisión mexicana y cualquier conductora daría lo que fuera por integrarse al equipo de presentadores encabezado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sin embargo, en el caso de Anette Michel no es así. La también actriz confesó por qué no está interesada en pertenecer al matutino de Televisa pese a que su nombre suene de forma recurrente para integrarse a dicha producción.

Estas declaraciones de Anette Michel fueron vertidas durante un encuentro que sostuvo con distintos periodistas en el cual, fue cuestionada sobre la posibilidad de integrarse a “Hoy” cuando ocurra un cambio en la dirección del programa pero la extitular de “MasterChef México” fue contundente al asegurar que no está interesada en integrarse a este espacio televisivo debido a que considera que ya tienen bien conformada su base y por ahora el exitoso programa “no necesita de una Anette Michel”.

“Siempre me preguntan por 'Hoy', pero creo que es una familia perfectamente integrada y que no necesitan a Anette Michel, o sea, no veo dónde 'Hoy' me podría necesitar, está todo perfectamente cuadrado y así están muy bien”, fueron la palabras de Anette Michel con las cuales, le rompió el corazón a muchos de sus fans que soñaban con verla conduciendo el matutino más importante de la televisión mexicana donde ya ha tenido la oportunidad de derrochar talento en un par de ocasiones que ha estado como invitada.

¿Anette Michel le quiere quitar la chamba a Galilea Montijo?

Luego de descartar unirse a “Hoy”, Anette Michel fue cuestionada sobre la posibilidad de postularse para ser la nueva conductora de “La Casa de los Famosos” y señaló que sí le gustaría estar al frente de un reality show, pero aclaró que, de una producción nueva, además, señaló que en Televisa respetan mucho a los conductores originales de algunos proyectos, en este caso a Galilea Montijo, a quien, aprovechando la ocasión, llenó de elogios por su trabajo.

Anette Michel ya ha tenido la oportunidad de derrochar talento en "Hoy". Foto: IG: anettemicheltv

“Para conducirlos (reality shows) encantada, pero para participar no, no es mi estilo, no soy una persona que externe nada de mi vida personal (…) pero eso me gusta de aquí, que respetan a los conductores originales, saben que a la gente le gusta ver a sus conductores, eso está muy bien. Me encantaría conducir, pero creo que ese reality ya tiene conductores; a Gali la gente la ama, es estupenda conductora y creo que ella lo puede hacer muy bien”, sentenció Anette Michel.

Para finalizar, Anette Michel señaló que se encuentra más que satisfecha con el trabajo que está realizando en la telenovela “Minas de pasión” pues su personaje la ha obligado a dar lo mejor de sí misma, además, aseguró que en cuanto finalice este proyecto tiene pensado seguir buscando oportunidades en este rubro, pero no descartó aceptar una posición como conductora si es que se da la ocasión.

