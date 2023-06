VIDEO | Anette Michel confiesa que se convirtió en una terrible asesina serial

Anette Michel vive una etapa dulce de su vida personal y profesional. Consolidada como una de las conductoras más reconocidas a nivel nacional, ahora se da el gusto de entrar a los foros de grabación para dar vida a una mujer que, en sus propias palabras, no tiene límites.

Con esta premisa como punto de partida, la presentadora y actriz reveló que la oportunidad que llega a ella en la telenovela "Minas de Pasión" a lado de Livia Brito le servirá para mostrar una faceta distinta de ella, donde se le vea como una mujer despiadada y capaz de todo a partir de una personalidad egoísta y narcisista.

Anette Michel construye a "Roberta"

Luego de la presentación de la telenovela "Minas de Pasión", Anette Michel se mostró profundamente agradecida de entonar este rol, donde se verá a una mujer sin escrúpulos.

"Nos divertimos cómo iba a ser el look de Roberta. Cómo se iba a vestir, a ver, su maquillaje, fueron varios días de búsqueda y estoy contenta; comentaba en vestuario y peluquería que nos ayudan mucho a darle fuerza antes de abrir la boca. Pero no, no me corté mi cabello, es un truco, pero esta novela es de dos etapas y era imposible cortar mi cabello así, pero no se nota", reveló.

Describe a la asesina serial en que se transformó

Feliz de enfrentar más retos como estos, Anette sabe que este rol le dará muchas alegrías y la oportunidad de crecer en su labor. Fue por eso que la describió a detalle, pensando que será una villana que gustará mucho al público.

"Roberta es una villana terrible, villana se queda corto, es una mujer realmente enferma, una asesina en serie. Es una mujer fría, egoísta y todo tiene un porqué con una infancia terrible, falta de apapacho, amor, contención y se fue endureciendo", precisó.

De igual forma, indicó que tendrá muchos encuentros en pantalla con Livia Brito, quien dará vida a Emilia.

"Con el personaje de Emilia que hace Livia Brito habrá cachetadones, pero hay mucho profesionalismo y tenemos una triada de directores que se han tomado el tiempo de hacer trabajo de mesa, improvisaciones, tertulias entre los actores para conocernos y eso ayuda a integrarnos y ensayar, se repasa, los directores te dicen hasta donde va tu personaje en cada escena. Es difícil que nos pasemos en una cachetada, pero si sucede se enterarán", adelantó.

MAAZ