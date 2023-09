Andrea Legarreta recuerda a Doña Isabel con tierno video: "te llevo en todos los instantes de mi vida"

Andrea Legarreta conmovió a sus millones de seguidores al recordar a su mamá, Doña Isabel Martínez, a poco más de un mes de su partida. La conductora de Hoy compartió en su cuenta de Instagram un video de su madre, el cual acompañó con una reflexión en la que aseguró que a pesar de que ya no está físicamente con ella, aún está presente en su vida, además, hizo una emotiva petición a sus millones de seguidores, por lo que causó miles de reacciones positivas.

Este sábado 23 de septiembre, la presentadora del matutino de Televisa compartió en su cuenta de la plataforma de Meta un video antiguo de un viaje que hizo a Venecia, Italia, con su familia, pues en las imágenes se observa a su hija Mía Rubín, cuando era tan solo una niña. Su madre se encuentra en medio de la plaza de San Marcos, rodeada de palomas, por lo que una de estas aves se subió a su cabeza y no se quería bajar, algo que provocó risas entre la señora y Andrea.

Andrea Legarreta escribe emotivo mensaje IG @andrealegarreta

Así recuerda Andrea Legarreta a su mamá

Legarreta, de 52 años, acompañó este video con un emotivo mensaje en el que recordó a su mamá, pues aseguró que ahora que ve este tipo de clips la recuerda con mucho cariño y recuerda su sonrisa. Asimismo, afirmó que Doña Isabel está presente en cada aspecto de su vida y la de sus seres queridos, que aún lamentan su pérdida a casi dos meses de su sorpresiva muerte, ya que aún siguen sobrellevando el duelo, sobre todo la estrella de televisión.

"Mi reina hermosa… Tu risa siempre me dio vida y lo sigue haciendo… Tu alma de niña que reía a carcajadas y disfrutaba tanto los regalos de la vida!!! Hoy te veo y escucho reír así y río contigo con lágrimas de AMOR y añoranza… Te guardo y te llevo en todos los instantes de mi vida… VIVES en todo lo hermoso de este plano… Vives en nosotros y nuestro corazón late a ritmo de tu dulce amor y tu hermoso recuerdo", comenzó el escrito Andrea Legarreta, quien además agradeció a su madre y a su padre por todas las enseñanzas y el amor.

"GRACIAS hermosa Chabelita por ser la MARAVILLOSA mamá que fuiste!! Hiciste un gran trabajo de entrega y amor infinito junto a mi papi!! Gracias por ser una mamá INOLVIDABLE y hermosa!! Gracias Dios por darnos la oportunidad de tenerla y mantenerla viva en nuestros recuerdos y corazones a través del amor puro… Hoy sólo siento AMOR y AGRADECIMIENTO", colocó la conductora de Hoy, quien también pidió a sus millones de seguidores y amigos procurar a sus padres, pues argumentó que la vida se va rápido.

La conductora de Hoy muestra que amaba mucho a su mamá IG @andrealegarreta

"Y les recuerdo que NO dejen solos a sus padres… A sus amores… A sus hijos… Háganles sentir su amor!! Acarícienlos!! Bésenlos!! Digan TE AMO!! Digan GRACIAS!! No se guarden NADA!! Abrácenlos MUCHO!! Coleccionen recuerdos hermosos! Compartan vida y exprímanle el jugo a los instantes!! La vida es eso, un instante y no vale la pena vivirla con rencor, resentimiento o enojo", destacó Legarreta, quien también aseguró que ella está siguiendo adelante sin su madre aunque le duela.

