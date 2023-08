Andrea Legarreta presintió la muerte de su mamá, narra el último día que la vio con vida: "una sensación fuerte"

Andrea Legarreta, la conductora más famosa del "programa Hoy", concedió una entrevista con distintos medios de la farándula para hablar de la repentina muerte de su madre, Isabel Martínez "Chabelita", quien perdió la vida durante la tarde del pasado domingo 30 de julio.

En la plática, la estrella de Televisa platicó sobre la última vez que vio con vida a su mamá, asegurando que presintió que sería su último encuentro. Sus declaraciones conmovieron a sus millones de seguidores y dejaron en shock a los amantes de la farándula.

Este jueves 3 de agosto, el programa matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista protagonizada por Andrea Legarreta. La máxima figura de Televisa recordó la última ocasión que vio con vida a su mamá y el presentimiento que vivió aquel día.

Durante la plática, la también protagonista de la obra de teatro "Vaselina" confesó que su mamá viajó junto a su papá para verla triunfar arriba de los escenarios, sin embargo, cuando se despidieron tuvo un extraño presentimiento de que ese fue su último encuentro.

"Cuando me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita y su mirada. No sé si su alma a través de sus ojos me hizo saber que ya no la iba a ver. Fue una sensación muy fuerte", contó al borde de las lágrimas.