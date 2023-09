Erik Rubín deja la casa de Andrea Legarreta tras el escándalo con Mónica Noguera

Erik Rubín confirmó que después de su separación de Andrea Legarreta, por fin dejará la casa en donde vivieron por más de 20 años. Este anuncio surge días después de que se corriera el rumor de que el cantante de Timbiriche tuvo un romance con Mónica Noguera, a quien señalaron como la causante de su distanciamiento con la conductora del programa Hoy, información que desmintió la propia pareja y hasta la presentadora de Imagen Televisión.

Hace un par de días, el intérprete de "Princesa Tibetana" dio una entrevista para el programa De Primera Mano en el que tocó diferentes temas, desde su participación en el musical de Vaselina hasta la polémica que vivió en días recientes, en donde se dijo que su relación con Andrea Legarreta había terminado por una infidelidad con Noguera, sin embargo, el cantante lo desmintió y defendió a la presentadora, de 52 años, quien es una de sus grandes amigas.

La pareja está en proceso de separación IG @andrealegarreta

Erik Rubín anuncia que saldrá de la casa de Andrea Legarreta

Durante la conversación, Rubín dio a conocer que por fin dejará de vivir con la conductora de Hoy, pues desde que anunciaron su separación aún residían en la misma casa. El intérprete, de 52 años, declaró que esto se debió a una serie de circunstancias, como por ejemplo, la inesperada muerte de la madre de Andrea, la señora Isabel Martínez, por lo que decidió quedarse junto a ella y sus hijas, Mía y Nina, para ayudarlas en su duelo.

El cantante recordó que el dejar su casa con Legarreta, es un ejercicio que les recomendó su terapeuta, esto para que descubran hacia dónde va su relación después de 20 años juntos. “Sigo aquí en casa, no hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento", destacó Erik Rubín, quien adelantó que en los próximos días se mudará a una vivienda nueva, lejos de su familia.

“Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo, entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente (lo que pasa)”, explicó el cantante, quien admitió que es un proceso complicado, sin embargo, actualmente se encuentran mejor que antes. “No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes (...) Entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto. Y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor”, dijo.

“Creo que la gran relación que tenemos es algo que no se puede esconder y que vamos a seguir teniendo, porque esto no es ruptura, es una transición que, la verdad, no es fácil de afrontar porque inclusive es algo que veníamos tiempo atrás, platicándolo”, destacó Erik Rubín, el cual ha dejado ver que aún aprecia mucho a Andrea Legarreta, por lo que aunque estén separados siempre se dan muestras de cariño.

