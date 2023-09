Andrea Legarreta y Erik Rubín: aseguran que Mónica Noguera fue la culpable de su separación, esto se sabe

Nuevamente la separación entre la famosa conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta y el exvocalista de "Timbiriche", Erik Rubín, se robó los reflectores en el mundo de la farándula después de que se filtrara el verdadero motivo por el que pusieron fin a su larga historia de amor.

Fue en la reciente transmisión del programa de espectáculos "Chisme No Like" en donde se reveló que el matrimonio entre Andrea Legarreta y Erik Rubín llegó a su fin por una supuesta infidelidad por parte del cantante, quien se habría relacionado sentimentalmente con una famosa conductora de televisión.

¿Por qué terminaron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

El pasado miércoles 6 de septiembre los conductores de "Chisme No Like" presentaron una investigación especial en la que revelaron que Andrea Legarreta y Erik Rubín pusieron fin a su relación por una infidelidad. De acuerdo con el reporte el cantante se relacionó sentimentalmente con la conductora, Mónica Noguera.

En este sentido, los expertos en temas de la farándula detallaron que la conductora del "programa Hoy" encontró unos mensajes entre Erik Rubín y Mónica Noguera. Al parecer este fue el motivo por el que decidió poner fin a su relación el pasado mes de febrero.

"Tienen una relación desde 2022. Se metió en un matrimonio", dijeron los conductores.

Por otra parte, los conductores de "Chisme No Like" dijeron que el matrimonio entre Andrea Legarreta y Erik Rubín no venía bien por aparentes problemas entre ellos, incluso especularon que ya se habían perdonado varias infidelidades, pero la gota que derramó el vaso fue cuando la conductora del "programa Hoy" descubrió la relación de su ex con Mónica Noguera.

"La relación entre Erik y Andrea no venía bien. Parece que lo de Mónica no lo soportó", declararon.

Hasta el momento ni Andrea Legarreta, ni Erik Rubín y mucho menos Mónica Noguera se han pronunciado al respecto. Los conductores de "Chisme No Like" aseguraron que los tres desmentirán la información, pero su investigación está sustentada.

¿Cuándo se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Fue el pasado mes de febrero cuando todos los seguidores del entretenimiento quedaron en completo shock después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieran un mensaje en el que hicieron oficial su separación después de más de 20 años de matrimonio.

A pesar de que no destaparon las causas de su decisión, la ahora expareja sigue demostrando que tienen una gran relación, incluso ambos se mostraron abiertos a retomar su matrimonio, pero solo si es lo mejor para ellos.

