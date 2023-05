Erik Rubín se va de la casa de Andrea Legarreta, la conductora de Hoy revela los motivos

Erik Rubín está a unos días de irse de la casa que compartió con Andrea Legarreta por varios años, así lo confirmó la conductora del programa Hoy, quien en una entrevista dijo que después de anunciar su separación hace alrededor de dos meses, su expareja decidió dejar la vivienda en la que también vio crecer a sus hijas Mía y Nina. A pesar de que ahora el ex Timbiriche estará en otra residencia, la actriz sigue manifestando que deja "la puerta abierta" a cualquier cosa.

La presentadora del matutino de Televisa ofreció una entrevista al diario Reforma, en el que habló de cómo es su relación después de que se separara de Erik Rubín tras 22 años de casados, fue en ese momento que reveló que aunque habría decidido vivir juntos como una familia, ahora el intérprete de "Cuando mueres por alguien" se mudará a otra residencia: "por su trabajo también hay muchos espacios en donde él no está. Él ha estado en esta búsqueda y demás, buscó un lugar que iba a estar listo a principios de mayo, y bueno, ya es principios de mayo”, indicó Legarreta, de 51 años.

Andrea Legarreta habla de la mudanza de Erik Rubín

La ex protagonista de "Vivan los Niños" indicó que debido al trabajo del cantante no está constantemente en casa, por lo que pronostica que la dinámica familiar no cambiará mucho. “Creo que esto sucederá más pronto que tarde (que Erik Rubín deje la casa). Sin embargo, también por el trabajo de él, las giras, ese es un punto que no va a cambiar mucho la situación”, destacó la artista con la que el intérprete tuvo a sus hijas, que ahora son unas adolescentes de 18 y 16 años.

Andrea Legarreta confirma que Erik Rubín se va de la casa Foto: Especial

A pesar de esta separación que ya tiene varios meses, Andrea y Erik aún no se divorcian, pues, de acuerdo a la conductora de Hoy, están viendo qué sucede con su relación después de este distanciamiento como pareja, ya que reiteró que tienen una historia de amor muy importante, y que todavía se tienen cariño y se llevan muy bien. La actriz sentenció que deja la "puerta abierta" para que pase cualquier cosa en su dinámica familiar.

“Habría que ver qué es lo que sucede en este tiempo. Hay una historia muy bonita, un amor que ahí está. Estamos también de alguna manera viendo esto como un consejo. Desde hace años cuando llegamos a ir a algunas terapias de pareja, en algún momento nos aconsejaron esta parte de una separación temporal y dependiendo de qué es lo que viviéramos y sintiéramos, pues ver si era una situación definitiva”, dijo Andrea Legarreta, quien aún refleja esperanzas de volver con el que fue su compañero de vida.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en el año 2000 y después comenzaron con su familia, pues en 2005 nació Mía y dos años después Nina. Aunque aparentaron tener una relación envidiable por más de 20 años, fue en febrero del 2023 que anunciaron por medio de sus redes sociales que se habían separado, sin embargo, tendrían una relación cordial debido al amor que se tenían y a sus hijas, algo que han reflejado debido a que aún se van de viaje juntos y conviven con sus respectivas familias.

