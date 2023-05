Andrea Legarreta y Galilea Montijo demuestran ser las mamás más hermosas de la televisión mexicana con tremendos atuendos

Dos de las conductoras más glamurosas de la televisión mexicana son Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes, además de derrochar carisma en el matutino que encabezan, han demostrado ser unas excelentes madres que siempre están dispuestas a defender a sus hijos a capa y espada.

Andrea Legarreta es madre de Mía y Nina Rubín, ambas producto de su matrimonio con Erik Rubín, quien continuamente comparte fotos de sus retoños en redes sociales. Mientras que, Galilea Montijo sólo tiene un hijo biológico, Mateo Reina Montijo, aunque también tiene una relación muy estrecha con Claudio Reina Carus y Alexis Reina Carus, hijos de su exesposo, Fernando Reina Iglesias

En redes sociales, ambas comparten fotografías en las que se puede apreciar que la maternidad no está peleada con el estilo y la moda, ya que ellas siempre saben cómo verse deslumbrantes en todos los eventos a los que asisten, los cuales van desde cenas de gala hasta comidas con amigos y familia.

Algunos de los diseños con los que se enfunda Andrea Legarreta, por ejemplo, versan entre lo clásico y lo rockero, mezclando así prendas que, aparentemente son sencillas, pero que, complementadas con los accesorios correctos pueden volverse una verdadera bomba de estilo.

Por su parte, Galilea Montijo es un poco más osada en sus atuendos, ya que no teme en experimentar no estampados, texturas y calzado, dejándose envolver por diseños bizarros que bailan entre lo moderno y lo futurista, creando looks que sólo las mujeres con pasión por la moda se atreverían a llevar.

Durante las emisiones de "Hoy", las dos presentadoras han llegado a dar recomendaciones de estilo, las cuales así como han sido tomadas a bien por muchos televidentes, también han generado críticas hacia ellas, ya que muchas personas de redes sociales han llegado a cuestionar los consejos de moda y cuidado que llegan a dar Andrea Legarreta y Galilea Montijo, ya que consideran que ellas hablan desde una situación privilegiada que las exenta de la realización de ciertas actividades que implica la maternidad y que muchas veces terminan absorbiendo el tiempo de las mujeres.

Aún así, no podemos negar que las dos conductoras estrella del programa "Hoy" son unas reinas del estilo, quienes además de adecuarse a todas las tendencias de la temporada, logran llevar de manera orgullosa diferentes estilos, dejando en claro que no hay que limitarse cuando se trata de enfundarse en las nuevas prendas en boga.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo fue censurada en su primer programa de "Netas Divinas" y esta es la razón: "Sí hay que ser neta, pero no tan neta"

Andrea Legarreta: el incómodo momento que tuvo en Hoy, Galilea y Escalona le preguntaron por Erik Rubín