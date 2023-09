Alex Lora revela que estuvo a punto de convertirse en seminarista y despedirse del rock and roll

Es bastante común que las grandes personalidades del mundo del espectáculo hablen acerca de las profesiones que estuvieron a punto de desempeñar previo a convertirse en celebridades, y en esta ocasión fue Alex Lora quien compartió en entrevista con Yordi Rosado que hubo una época de su vida en la que consideró seriamente darle un giro a sus sueños para convertirse en seminarista, dejando de lado su mayor pasión: el rock.

Curiosamente, Alex Lora siempre presentó un particular interés por este género de música, ya que uno de sus grandes sueños era ser un artista tan influyente como Johnny Laboriel o Enrique Guzmán, sin imaginar que un día alguien lo haría entender que no sólo se necesitaba tener una voz privilegiada para triunfar, sino saber sacarle partido a todas las cualidades que se poseen, porque "cualquiera canta, pero no cualquiera toca la guitarra".

Ese fue el mensaje con el que su primer maestro le abrió los ojos al mundo del rock, para posteriormente sumarse a diversos proyectos que se convirtieron en sus pininos de la música, siendo el más importante la estudiantina de la Iglesia, misma que lo hizo cuestionarse acerca de a qué se quería dedicar

Alex Lora estuvo a nada de ser seminarista

Con sólo 14 años de edad, Alex Lora comenzó a participar en la estudiantina de la Iglesia donde era monaguillo, sin imaginar que este sería sólo el primero de muchos pasos en la carrera de la cima del éxito. “Estuve a punto de convertirme en seminarista. Estábamos con el padre y que el cuerpo de Cristo, en la iglesia todo era seriedad (…), pero sentía que la música me llamaba y me dijeron que iba a hacer la estudiantina y yo tocaba más o menos la lira y me dijeron que si entraba las otras materias casi las tenía exentas”, confesó Alex Lora a Yordi Rosado.

El cantante siempre suele llevar al menos una referencia en su atuendo a la Virgen de Guadalupe / IG: alexlora_lora

Muchos podrían asegurar que esta inducción a la estudiantina era una especie de acercamiento a la vocación divina, sin embargo Alex Lora lo vio como un renacer espiritual que le permitió darse cuenta que su templo era música, sin por esto dejar de lado su fe, la cual siempre ha mostrado una especial inclinación hacia la Virgen de Guadalupe, quien según el rockero, le recuerda a su propia madre.

“La virgencita es la que me ha dado la salud para cantarle a la raza y la inspiración para las rolas que he cantado. Desde chavito le he dicho que me diera la gracia de ser rockanrolero porque quería ser como Johnny Laboriel, como Enrique Guzmán. Si lo piensas es un milagro 55 años (de carrera)”, señaló Alex Lora.

Alex Lora no quería ser cantante

Aunque siempre estuvo decidido a triunfar en el mundo del rock, después de especializarse en tocar la guitarra, el integrante del TRI no pretendía volverse el vocalista de su banda, sin embargo, un incidente de adolescencia le hizo darse cuenta del poder que tenía su voz, la cual es la intérprete de éxitos como "Triste canción" y "Las piedras rodantes".

Alex Lora es uno de los rockeros más reconocidos de México / IG: alexlora_lora

"Yo empecé a cantar porque no había quien cantara, sí o sea, yo nada más tocaba la lira en el grupo de la secundaria y a toda madre, pero un día que fuimos a una fiesta, que nos invitaron del alto pedorrio, en Coyoacán, Pedregal, algo así; quedamos de acuerdo en llegar bien fachosos y el cantante llegó con el uniforme de gala de la escuela, saquito gris, corbatita verde, pantalón bastoneado... (dijimos) 'no, no manches, ¿cómo vas a estar así? Si nosotros estamos bien fachosos y tú acá'", recordó Alex Lora.

Debido a esto su banda acordó que fuera él quien cantara, ya que era el único que sabía un poco de inglés, ante lo cual, Alex Lora dijo estar de acuerdo con desempeñar el papel de vocalista, advirtiéndoles que no tenía mucha experiencia, algo que no fue un obstáculo para forjar la fama de la que goza en la actualidad.

Alex Lora en compañía de su hija, Celia / IG: alexlora_lora

