Actriz del Cine de Ficheras acusa a Aracely Arámbula de ser la tercera en discordia en su matrimonio: "Se hizo amante de mi esposo por dinero"

A pesar de que en las últimas semanas todos los reflectores se han posado sobre Luis Miguel, debido a las polémicas declaraciones que emitió la madre de sus hijos menores, ahora fue "La Chule" quien se hizo viral en redes sociales, ya que nuevamente se revivió una antigua acusación en su contra, la cual la señala de ser la culpable de que el matrimonio entre Lina Santos y el entonces acaudalado arquitecto, Erwin Godínez, llegara a su fin.

De acuerdo con lo declarado por la actriz del Cine de Ficheras, a Aracely Arámbula no le importó que Godínez fuera un hombre casado con, en aquel tiempo un hijo, ya que eso no le impidió a la actriz de "Soñadoras" interponerse en su relación, algo que "La Chule" lleva años negando.

Ella es Lina Santos, la actriz que nunca ha dudo en despotricar en contra de quien considera la causante de muchas de sus desgracias / IG: linasantos.oficial

Actriz acusa a Aracely Arámbula de destruir su hogar

Fue en 2008 cuando Lina Santos anunció que se separaría formalmente del padre de sus hijos, uno de los cuales estaba por nacer, ya que se había enterado que el codiciado arquitecto le había sido infiel y lejos de reservarse detalles de la tercera en discordia, la actriz que llegó a compartir pantalla con Vicente Fernández no dudó en asegurar que fue Aracely Arámbula la presunta "quita maridos".

Y a pesar de que para muchos, este trago amargo en la vida de la exesposa de Luis Miguel ya es asunto del pasado, lo cierto es que Lina Santos no ha dejado de hacer referencias al respecto, las cuales incluyen entrevistas que ha brindado a diferentes medios, entre ellos "Face to face" y "Sale el Sol", en los cuales ha revivido la cruda infidelidad que sufrió por parte de su entonces marido, Erwin Godínez, quien, de acuerdo con la querida actriz le fue infiel con "La Chule", personalidad del mundo del espectáculo que supuestamente habría comenzado a salir con el arquitecto debido a su estabilidad económica, la cual, tiempo después se descubriría que albergaba una serie de irregularidades que harían que el hombre pisara prisión.

Aparentemente, esto habría ocurrido años antes de que Aracely Arámbula conociera a "El Sol de México" / IG: @aracelyarambula

"(Aracely Arámbula) destruyó mi matrimonio, se hizo amante de mi esposo por dinero porque no le iba muy bien y aún no le presentaban al papá de sus hijos", mencionó Santos en un encuentro con los medios.

¿Qué dice Aracely Arámbula de las acusaciones en su contra?

En vista de que estas acusaciones comenzaron a emerger en 2008, tiempo en el que Aracely Arámbula ya estaba en una relación con Luis Miguel, la actriz de "La Madrastra" no dudó en salir a limpiar su imagen argumentando que demandaría a la representante del Cine de Ficheras por sus falsas declaraciones que derivaban en una difamación, algo que nunca llevó a la práctica, según Lina Santos debido a que la actriz de "En las vías del amor" sabía que ella contaba con pruebas que avalaban la misteriosa infidelidad, por lo cual no tenía cara para salir a desmentirla.

Aracely Arámbula siempre ha asegurado que no tuvo nada que ver en la ruptura del arquitecto y la actriz del Cine de Ficheras / IG:

"Ella decía: ´La voy a demandar', bueno pues esperé y la demanda nunca llegó, ¿por qué?, Porque sabe que tengo en mi poder algo muy fuerte (...) cuando yo hablo y digo las cosas es porque es así, cuando no, yo no tengo por qué hablar", dijo Lina Santos, exesposa de Erwin Godínez.

Hace apenas tres años, durante una entrevista para "De primera mano" la actriz que se dio a conocer en la pantalla grande aseguró que aún contaba con las pruebas de las que había hablado en su momento, aclarando que no las mostraría porque era un tema concluido para ella, mientras que sus hijos no se merecían otro escándalo mediático por lo declarado. Por su parte, Aracely Arámbula se ha mantenido librando sus propios conflictos legales en contra del padre de sus hijos, por lo cual, no es de extrañarse que no haya dado declaraciones al respecto.

