Paul Stanley hace impactantes confesiones sobre la muerte de su padre Paco Stanley

Paul Stanley se sinceró sobre la muerte de su apdre, el reconocido conductor de televisión Paco Stanley, quien fue asesinado a balazos el 7 de junio de 1999 a la edad de 56 años, frente al restaurante “El charco de las ranas”, una pérdida muy fuerte para el mundo del espectáculo mexicano.

En entrevista con Adela Micha para su canal de Youtube “La Saga”, el conductor del programa “Hoy”, reconoció que acude a terapia y que le dolió mucho que la vida no le diera la oportunidad de conocer más a su papá y disfrutar más tiempo a su lado ya que era muy pequeño cuando falleció..

“Me dio mucho coraje que la vida, el universo, Dios, no me dieran tiempo de conocer a mi papá”, reconoció Paul Stanley.

Pero añadió resignado que eso le tocó vivir y confesó que desde chiquito imitaba a su papá, que todo lo que su papá hacia lo replicaba en su escuela, ejemplificó que en el kínder bailaba la de “Susanita tiene un ratón”.

Recordó que en la primaria siempre le tocaba ser el diablo en la pastorela y que desde niño le dijo a su famoso padre que quería ser actor, porque además lo iba a ver al teatro y se impactaba, pero que la respuesta de Stanley era clara “sí mijito, primero termina una carrera y yo te voy a apoyar”. Estudió dos años de teatro con Patricia Reyes Spíndola y además ingresó a la UVM a estudiar comunicación pero no terminó la carrera porque su carrera en el mundo del espectáculo comenzó a despuntar.

Paul Stanley habla sobre Mario Bezares

Sobre las declaraciones de Mario Bezares donde afirma que no era tan cercano a Paco Stanley, Paul compartió que su papá siempre estaba con él y reiteró que no le dio el teléfono correcto para comunicarse con él, ya que anteriormente había compartido que trató de comunicarse con Mario pero el número que le proporcionó era erróneo, lo cual le sorprendió ya que era el hijo de su mejor amigo.

“Cuando veía a mi papá siempre estaba con él y conviví con él muchas veces, igual y se le olvidó”, manifestó Paul Stanley.

Adela Micha le comentó que Mario reconoció que de todos los hijos era el más parecido al extinto comediante e irónico respondió “él lo sabe porque convivía con mi papá” y se mostro feliz del gran parecido con su padre “aquí sigue vivo un bello esperma del Stanley”.

Las crisis de ansiedad comenzaron cuando tenía 20 años, relató que fue cuando comenzó a comprender más la vida y al "entender que un día nos vamos a morir, me volaba la cabeza", además de percatarse que la vida es muy difícil y en el medio artístico también.

Compartió que quería ser chef pero no había dinero para la carrera hasta que tuvo la oportunidad y dijo que se ha aferrado "el poder entretener es mágico, es sanador, cuando me subí al escenario y sentí los aplausos, dije esto es lo que me llena" y ahí decidió dejar la universidad y seguir con su carrera en el mundo del entretenimiento.

Paul Stanley habla sobre Paola Durante

Negó que el frenará el paso de Paola Durante a La Casa de los Famosos y reconoció que ella le ha pedido ir a cenar pero dijo que no se ha dado el encuentro "yo no soy nadie para quitarle la chamba, la chamba es sagrada". Manifestó que quizá más adelante se pueda dar.

